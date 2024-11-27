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        Haberler Gündem Güncel Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 8 terörist etkisiz hale getirildi | Son dakika haberleri

        Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 8 terörist etkisiz hale getirildi

        Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi ile Gara ve Metina bölgelerinde 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.11.2024 - 11:45 Güncelleme: 27.11.2024 - 11:45
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        PKK'lı 8 terörist etkisiz hale getirildi
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        Türkiye'nin Irak'ın kuzeyindeki terör örgütlerine yönelik operasyonları aralıksız sürüyor.

        Bugün de Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi ile Gara ve Metina bölgelerinde 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

        Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin milletinden aldığı güçle terörist temizliğine güçlü şekilde devam ettiği belirtildi.

        Açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi ile Gara ve Metina bölgelerinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız." ifadeleri kullanıldı.

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        #PKK
        #Terör
        #MSB
        #operasyon
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