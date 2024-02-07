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        Haberler Dünya Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen saldırıda Haşdi Şabi'nin komutanı öldürüldü

        Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen saldırıda Haşdi Şabi'nin komutanı öldürüldü

        Irak'ın başkenti Bağdat'ta Şii milis gücü Haşdi Şabi'nin komutanlarından Abu Bakır es-Saadi'nin hava saldırısında öldürüldüğü belirtildi.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 07.02.2024 - 23:05 Güncelleme: 07.02.2024 - 23:05
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        Haşdi Şabi'nin komutanı Bağdat'ta öldürüldü
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        AA muhabirinin olay yerinden edindiği bilgiye göre, Bağdat'ın doğusunda Şiilerin yoğun yaşadığı Meştel bölgesinde Haşdi Şabi komutanı Saadi'nin kullandığı araç hava saldırısıyla hedef alındı.

        Araç içerisinde bulunan Saadi'nin saldırıda yaşamını yitirdiği kaydedildi.

        Olay yerinde toplanan bölge halkından bir grup, "Amerika'ya hayır" sloganları attı.

        İtfaiye araçlarının geldiği bölgede Irak güvenlik güçleri geniş güvenlik önlemleri alırken sosyal medyada yayımlanan görüntülerde hedef alınan aracın alevler içinde kaldığı görüldü.

        Irak hükümetinden konuya ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

        Çoğunluğu İran destekli Şii milislerden oluşan silahlı grupların çatı yapısı konumundaki Haşdi Şabi, 2014 yılında Irak Şii toplumu üzerinde en etkili dini otorite olan Ayetullah Ali Sistani’nin çağrısı üzerine DEAŞ'a karşı mücadele amacıyla kurulmuştu.

        Haşdi Şabi bünyesinde bulunan gruplara mensup milisler, daha önce de ABD askerlerinin konuşlandığı Aynül Esed Üssü’ne ve Uluslararası Koalisyon güçlerine yönelik saldırılarda bulunmuştu.

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        #Haşdi Şabi
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