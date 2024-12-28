İDO, BUDO, Şehir Hatları iptal olan seferler listesi Marmara'da etkisini gösteren fırtına ve kuvvetli yağış sonrası araştırılmaya başlandı. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) 8 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Öte yandan İstanbul Deniz Otobüsleri’nden (İDO) de sefer iptal açıklaması geldi. Peki; İDO, BUDO ve Şehir Hatları vapur ve feribot seferleri iptal mi, çalışıyor mu, hangi seferler iptal edildi? İşte 28 Aralık 2024 İDO, BUDO, Şehir Hatları iptal olan feribot ve vapur seferi sorgulama ekranı...