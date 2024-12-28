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        Haberler Bilgi Gündem İPTAL OLAN VAPUR-FERİBOT SEFERLERİ 28 ARALIK: İDO, BUDO, Şehir Hatları vapur ve feribot seferleri iptal mi, çalışıyor mu, hangi seferler iptal edildi? İptal feribot seferi sorgulama ekranı

        İptal olan feribot-vapur seferleri 28 Aralık 2024: İDO, BUDO, Şehir Hatları vapur ve feribot seferleri iptal mi, çalışıyor mu, hangi seferler iptal?

        İptal olan seferler listesi 28 Aralık Cumartesi günü için araştırılıyor. Marmara'da etkili olan fırtına ve kuvvetli yağış deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul ve Bursa'da yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal oldu. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) iptal olan seferler açıklaması geldi. Peki; İDO, BUDO, Şehir Hatları vapur ve feribot seferleri iptal mi, çalışıyor mu, hangi seferler iptal edildi? İşte 28 Aralık 2024 İDO, BUDO, Şehir Hatları iptal olan feribot ve vapur seferi sorgulama ekranı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.12.2024 - 08:59 Güncelleme: 28.12.2024 - 09:04
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        • 1

          İDO, BUDO, Şehir Hatları iptal olan seferler listesi Marmara'da etkisini gösteren fırtına ve kuvvetli yağış sonrası araştırılmaya başlandı. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) 8 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Öte yandan İstanbul Deniz Otobüsleri’nden (İDO) de sefer iptal açıklaması geldi. Peki; İDO, BUDO ve Şehir Hatları vapur ve feribot seferleri iptal mi, çalışıyor mu, hangi seferler iptal edildi? İşte 28 Aralık 2024 İDO, BUDO, Şehir Hatları iptal olan feribot ve vapur seferi sorgulama ekranı...

        • 2

          28 ARALIK 2024 İPTAL OLAN SEFERLER LİSTESİ || BUGÜN VAPUR VE FERİBOT SEFERLERİ İPTAL Mİ?

          İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, 28 Aralık Cumartesi günü iptal edilen İDO seferleri şu şekilde:

          Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa 28.12.2024 09:05

          Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 28.12.2024 10:30

          Kadikoy-Yenikapı-Armutlu-Bursa 28.12.2024 11:35

          Kadıköy-Yenikapı-Bandırma 28.12.2024 12:00

          Bandırma-Yenikapı-Kadıköy 28.12.2024 15:30

          Avşa-Marmara-Yenikapı-Bostancı 01.01.2025 16:00

          İDO İPTAL SEFERLER İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bugünkü 8 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

          BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre iptal olan seferler şunlar:

          28.12.2024 08:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

          28.12.2024 08:00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

          28.12.2024 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

          28.12.2024 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

          28.12.2024 10:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

          28.12.2024 11:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

          28.12.2024 11:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

          28.12.2024 12:55 tarihindeki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

          BUDO İPTAL SEFERLER İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ?

          27 Aralık tarihinde Şehir Hatları'nda bazı feribot seferleri iptal edilmişti. 28 Aralık Cumartesi günü için henüz bir açıklama gelmedi.

        • 5
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