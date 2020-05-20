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Apple’ın mobil işletim sistemi iOS’un yeni sürümü iOS 13.5 bugünden itibaren son kullanıcılar için sunulmaya başlanacak. Peki iPhone kullanıcıları iOS 13.5 güncellemesi ile hangi yeniliklerle tanışacak? İşte iOS 13.5 ile gelecek olan yeni özellikler...

Koronavirüs salgını ile birlikte maske takmak neredeyse zorunluluk haline geldi. Ancak bu maskeler, iPhone kullanıcılarının yüz tanıma sistemi Face ID’nin güvenlik doğrulamasında ve cihazlarının kilidini açmakta sıkıntılar yaşamasına yol açıyordu.

Maske, Face ID’in kullanıcıların yüzünü algılamasını engelliyordu. Apple’ın iOS 13.5 güncellemesi ile birlikte, maske kullanımı nedeniyle Face ID yüzü algılayamazsa, kullanıcıların ana ekran çubuğunu yukarı kaydırarak hızlı bir şekilde şifre ekranına ulaşmasını sağlayacak.

BLUETOOTH İLE COVID EŞLEŞTİRMESİ

iOS 13.5 güncellemesi ile gelecek bir diğer önemli yenilik ise Covid-19 maruz kalma bildirimleri olacak. Koronavirüse maruz kalma bildirimleri API'sinin aktif edilmesi ile bu API'nin kullanıldığı bir sağlık uygulaması ve Bluetooth teknolojisiyle birlikte birbirlerinin Bluetooth menziline giren telefonların etkileşimi anonim olarak kayıt altına alınacak.

Daha sonra bu kişilerden biri Covid-19'a yakalanırsa, enfekte olan kişinin yakın geçmişte temasta bulunduğu diğer kullanıcılara bilgilendirme mesajı gönderilecek.

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iPhone kullanıcılarının iOS 13.5 ile birlikte sağlık alanında tanışacağı bir diğer yenilik ise acil servis aramalarıyla ilgili olacak. iOS 13.5 güncellemesiyle birlikte, 112 gibi acil telefon numaraları arandığında, kullanıcının tıbbi kimlik bilgilerini acil durum görevlisiyle otomatik olarak paylaşabilecek. Ancak bu özellik şimdilik sadece ABD’de kullanılabilecek.

INSTAGRAM HİKAYELERE MÜZİK DESTEĞİ

iOS 13.5 güncellemesi ile ayrıca FaceTime görüşmelerinde otomatik yüz yakınlaştırma özelliği kullanıcı isterse kapatılabilecek. Önemli bir diğer yenilik olarak ise iOS 13.5 ile birlikte Apple Müzik'deki şarkılar, Instagram hikayelerinde de paylaşılabilecek.

Bu yeniliklerin yanısıra iOS 13.5, iPhone’ların çökmesine neden olan karakter uyumsuzluğu sorunu, bazı web sitelerinden video oynatıldığında, karşılaşılan siyah ekran sorunu, e-posta uygulamasındaki bir güvenlik sorunu gibi çeşitli hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmelerini de içeriyor.