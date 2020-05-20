Apple’ın mobil işletim sistemi iOS’un yeni sürümü iOS 13.5 bugünden itibaren son kullanıcılar için sunulmaya başlanacak. Peki iPhone kullanıcıları iOS 13.5 güncellemesi ile hangi yeniliklerle tanışacak? İşte iOS 13.5 ile gelecek olan yeni özellikler...
Koronavirüs salgını ile birlikte maske takmak neredeyse zorunluluk haline geldi. Ancak bu maskeler, iPhone kullanıcılarının yüz tanıma sistemi Face ID’nin güvenlik doğrulamasında ve cihazlarının kilidini açmakta sıkıntılar yaşamasına yol açıyordu.
Maske, Face ID’in kullanıcıların yüzünü algılamasını engelliyordu. Apple’ın iOS 13.5 güncellemesi ile birlikte, maske kullanımı nedeniyle Face ID yüzü algılayamazsa, kullanıcıların ana ekran çubuğunu yukarı kaydırarak hızlı bir şekilde şifre ekranına ulaşmasını sağlayacak.
BLUETOOTH İLE COVID EŞLEŞTİRMESİ
iOS 13.5 güncellemesi ile gelecek bir diğer önemli yenilik ise Covid-19 maruz kalma bildirimleri olacak. Koronavirüse maruz kalma bildirimleri API'sinin aktif edilmesi ile bu API'nin kullanıldığı bir sağlık uygulaması ve Bluetooth teknolojisiyle birlikte birbirlerinin Bluetooth menziline giren telefonların etkileşimi anonim olarak kayıt altına alınacak.
Daha sonra bu kişilerden biri Covid-19'a yakalanırsa, enfekte olan kişinin yakın geçmişte temasta bulunduğu diğer kullanıcılara bilgilendirme mesajı gönderilecek.
KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!
iPhone kullanıcılarının iOS 13.5 ile birlikte sağlık alanında tanışacağı bir diğer yenilik ise acil servis aramalarıyla ilgili olacak. iOS 13.5 güncellemesiyle birlikte, 112 gibi acil telefon numaraları arandığında, kullanıcının tıbbi kimlik bilgilerini acil durum görevlisiyle otomatik olarak paylaşabilecek. Ancak bu özellik şimdilik sadece ABD’de kullanılabilecek.
INSTAGRAM HİKAYELERE MÜZİK DESTEĞİ
iOS 13.5 güncellemesi ile ayrıca FaceTime görüşmelerinde otomatik yüz yakınlaştırma özelliği kullanıcı isterse kapatılabilecek. Önemli bir diğer yenilik olarak ise iOS 13.5 ile birlikte Apple Müzik'deki şarkılar, Instagram hikayelerinde de paylaşılabilecek.
Bu yeniliklerin yanısıra iOS 13.5, iPhone’ların çökmesine neden olan karakter uyumsuzluğu sorunu, bazı web sitelerinden video oynatıldığında, karşılaşılan siyah ekran sorunu, e-posta uygulamasındaki bir güvenlik sorunu gibi çeşitli hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmelerini de içeriyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!