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Bu sabah, bazı iPhone kullanıcılarına sabah saatlerinde sesli bir şekilde "Test Alert Notification" başlığıyla 'Evde kal Türkiye' uyarısı gitti.

Twitter'da kullanıcılar söz konusu alarmın birkaç kez tekrarladığını ifade etti. Tatil günü 9.45-9.46 civarında yollanan bu test amaçlı uyarı tepki topladı.

Android telefonlara ise herhangi bir uyarı gönderilmedi. Henüz bir yetkili kurum ya da operatörden konuyla ilgili açıklama yapılmadı.