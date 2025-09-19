iPhone 17 lansmanı Pekin’de coşkuyla karşılandı yüzlerce kişi Apple mağazasında kuyruk oluşturdu

Apple’ın iPhone 17 serisi, Cuma günü Çin’in başkenti Pekin’deki Sanlitun mağazasında büyük bir heyecanla tanıtıldı. Yaklaşık 300 kişi, çevrimiçi sipariş verdikleri telefonlarını teslim almak için sabahın erken saatlerinde mağaza önünde kuyruk oluşturdu. Analistler, iPhone 17 serisinin Çin’deki yoğun rekabete rağmen Apple’ın yıl sonu satışlarını artırabileceğini öngörüyor.

YENİ TASARIM VE ÖZELLİKLER DİKKAT ÇEKİYOR

35 yaşındaki Shuke Wang, iPhone 17 Pro Max modelini seçtiğini belirterek, “17 serisinin yeni tasarımı çok etkileyici. Turuncu renk oldukça çarpıcı, ancak biraz iddialı. Air modeli de hoş, ama Pro Max’in batarya ömrü daha uzun,” dedi. Apple, iPhone 17’nin temel modelinde daha parlak ve çizilmeye karşı dayanıklı bir ekran ile yatay özçekimlerde daha iyi performans sunan bir ön kamera olduğunu duyurdu. Başlangıç fiyatı 9.999 yuan (1.406 dolar) olan Pro Max, serinin en çok satması beklenen modeli olarak öne çıkıyor.

ÇİN PAZARINDA APPLE İÇİN ÖNEMLİ BİR FIRSAT

Dünyanın ikinci büyük ekonomisi Çin’de, Xiaomi ve Huawei gibi yerel markaların artan rekabeti ve zayıf tüketici talebi Apple’ın sevkiyatlarını zorladı. Counterpoint Research’ün verilerine göre, üçüncü çeyreğin ilk sekiz haftasında Apple’ın sevkiyatları %6 geriledi. Ancak Omdia’dan kıdemli analist Chiew Le Xuan, iPhone 17 serisinin yılın ikinci yarısında sevkiyatları %11 artırabileceğini ve 2025’te Apple’ın Çin’deki yıllık büyümesinin %5’e ulaşabileceğini öngörüyor. Chiew, “iPhone 17 Pro Max, yenilikçi tasarımıyla 16 Pro Max’i geride bırakabilir. Çin’de yeni tasarımlar her zaman yenileme talebini tetiklemiştir” dedi.

iPHONE AIR VE ESIM KONUSUNDA BELİRSİZLİK iPhone Air, Çin’de telekom operatörlerinin eSIM desteğini alan tek model olacak. Ancak Apple, Air modelinin ön satışlarını henüz başlatmadı ve China Mobile, China Telecom ile China Unicom’un eSIM hizmetlerinin düzenleyici onaya bağlı olduğunu belirtti. IDC’den Will Wong, “iPhone Air, ince ve hafif teknoloji için bir deneme platformu olabilir; bu teknoloji ileride katlanabilir iPhone’larda kullanılabilir,” dedi. Ancak Wong, Air modelinin pil ömrü, kamera ve ses kalitesinde yapılan fedakârlıklar nedeniyle Çinli tüketiciler arasında büyük bir satış artışı sağlamayabileceğini vurguladı.