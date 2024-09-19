Apple duyurdu, iPhone 16 ön satışları başlıyor! iPhone 16 ön sipariş tarihi nedir?
Apple, 9 Eylül'de düzenlediği "It's GlowTime" etkinliği ile merakla beklenen yeni Watch Series 10, AirPods Max 2 ve iPhone 16 serisini tanıtmış ancak iPhone 16'nın ne zaman satışa çıkacağını açıklamamıştı. Apple, iPhone 16 için ön sipariş almaya başlayacağı tarihi duyurdu. Peki, iPhone 16 ne zaman satılacak, ön sipariş tarihi nedir? İşte, detaylar...
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Tüm dünyada merakla beklenen iPhone 16; 9 Eylül günü tanıtıldı. 'Kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşıyacağı' belirtilen yeni modelde yapay zekâ entegresi, yüksek ekran ve kamera kalitesi, yükseltilen işlemci gibi birçok özellik yer alıyor. iPhone 16'nın satış tarihi beklenirken, Apple Türkiye için ön sipariş tarihini duyurdu. Peki, iPhone 16 ön satış tarihi nedir? İşte, detaylar...
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IPHONE 16 ÖN SATIŞLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Apple, iPhone 16 ve iPhone 16 Plus ön satış tarihini 20 Eylül 2024 olarak duyurdu.
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WATCH SERIES 10 VE AIRPODS MODELLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?
Apple'ın 9 Eylül'de tanıttığı diğer modellerden biri de Watch Series 10, AirPods 4 ve Max oldu. Üç model de, 20 Eylül itibarıyla ön satışlara, 27 Eylül itibarıyla sıcak satışa başlayacak.
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IPHONE 16 TÜRKİYE FİYATLARI
iPhone 16’nın Türkiye fiyatları şöyle:
iPhone 16 Başlangıç fiyatı: 64.999 TL
iPhone 16 Plus Başlangıç fiyatı: 73.999 TL
iPhone 16 Pro Başlangıç fiyatı: 82.999 TL
iPhone 16 Pro Max Başlangıç fiyatı: 99.999 TL
iPhone 16 Pro Max 1TB fiyatı: 119.999,00 TL
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AIRPODS VE WATCH SERIES 10 TÜRKİYE FİYATLARI
AirPods 4: 6.880,00 TL
Aktif Gürültü Engelleme özellikli AirPods 4: 9.250,00 TL
AirPods Max 26.999,00 TL
Watch Series 10: 18.299 TL