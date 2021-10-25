Apple’ın yeni iPhone modelleri iPhone 13 serisinin ekran değişim fiyatları belli oldu. ABD’li şirket, Türkiye’de bu ayın başında satışa çıkardığı iPhone 13 modelleri için garanti kapsamı dışındaki ekran değişimi ücretlerini açıkladı.
Buna göre iPhone 13’te garanti kapsamı dışındaki ekran onarımı ücretleri 2 bin 349 TL’den başlayıp, 3 bin 199 TL’ye kadar çıkıyor. Diğer bir ifadeyle iPhone 13’teki sadece ekran değişim maliyeti, piyasadaki giriş ve giriş üstü ortalama bir akıllı telefon fiyatına bedel.
2349 TL'DEN BAŞLIYOR...
Perakende satış fiyatı 10 bin 999 TL’den başlayan iPhone 13 mini’de 2 bin 349 TL olan ekran değişim ücreti, satış fiyatı 11 bin 999 TL’den başlayan iPhone 13’te 2 bin 749 TL, 15 bin 999 TL’den başlayan iPhone 13 Pro’da 2 bin 749 TL ve 17 bin 999 TL’den başlayan iPhone 13 Pro Max modelinde ise 3 bin 199 TL olarak belirlendi.
iPHONE 13 EKRAN DEĞİŞİM ÜCRETLERİ
Oran olarak bakıldığında ise iPhone 13 modellerinde ekran değişim ücretleri cihazın satış fiyatının yüzde 17’s ile yüzde 23’ü arasında değişiyor. Bu arada iPhone 13 serisinde garanti kapsamı dışındaki pil değişim ücretinin de 649 TL olarak belirlendiğini belirtelim
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!