Habertürk
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
HaberlerTeknolojiiPhone 12 kutusunda şarj aleti ve kulaklık var mı? iPhone 12 kutusunda şarj aleti ve kulaklık olan ülke hangis

iPhone 12 kutusunda şarj aleti ve kulaklık var mı? iPhone 12 kutusunda şarj aleti ve kulaklık olan ülke hangisi?

Teknoloji devi Apple 13 Ekim Salı günü yeni iPhone serisi iPhone 12'nin tanıtımını yaptı. iPhone 12 modellerinin kutu içeriğinde şarj aleti ve kulaklık bulunmayacağı iddiaları vardı. iPhone 12 kutusundan şarj aleti ve kulaklık var mı? iPhone 12 kutusunda şarj aleti ve kulaklık olan ülke hangisi?

16.10.2020 - 15:17 | Güncelleme: ABONE OL
iPhone 12 kutusunda şarj aleti ve kulaklık var mı? iPhone 12 kutusunda şarj aleti ve kulaklık olan ülke hangis

ABD merkezli teknoloji markası Apple, uzun zamandır merak edilen iPhone 12 serisi ile ilgili tanıtımı nihayet yaptı. Salı akşamı yapılan lansmandan sonra Apple'ın iPhone 12 modellerinin kutusunun içinde şarj aleti bulundurmayacağı iddiaları da cevaplanmış oldu. iPhone 12 kutusunda şarj aleti ve kulaklık var mı? iPhone 12 kutusunda şarj aleti ve kulaklık olan ülke hangisi?

İPHONE 12 KUTU İÇERİĞİ NE?

iPhone 12 serisine dair her şey merak ediliyor. Apple resmi internet sitesinde 13 Ekim salı gecesi iPhone 12 tanıtımı yapılacağını duyurmuştu. Apple'ın iPhone 12 kutu içeriğinde şarj adaptörü ve EarPods kulaklık bulunmayacağı da bu tanıtımda kesinleşmiş oldu. Yani iPhone 12 alan bir kişi şarj adaptör ve kulaklığı da ayrıca satın almak durumunda kalacak.

İPHONE 12 KUTUSUNDA ŞARJ ALETİ VE KULAKLIK BULUNAN ÜLKE HANGİSİ?

iPhone'un bu kararı Fransa'da uygulayamayacağı öğrenildi. Fransa'da yürürlükte olan bir yasa Apple'ın iPhone 12 kutu içeriğine kulaklık ve şarj adaptörü koymasını zorunlu tutuyor. Bu yüzden Apple Fransa’da satılacak iPhone 12 serisinde şarj adaptörüne yer vermese de EarPods kulaklığa yer vermek zorunda kalacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Mahkemeden araç sahiplerini ilgilendiren karar
Mahkemeden araç sahiplerini ilgilendiren karar
Garip ve mucizevi... Kirpikleri bakın neden uzuyor
Garip ve mucizevi... Kirpikleri bakın neden uzuyor
Defne Samyeli'nin küçük kızından paylaşım... 17 yaşına girdi
Defne Samyeli'nin küçük kızından paylaşım... 17 yaşına girdi
Saldırıya uğradı! 500'den fazla...
Saldırıya uğradı! 500'den fazla...
Kız Kalesi turizme kazandırılacak
Kız Kalesi turizme kazandırılacak
TRT Belgesel'in yeni yapımları yarın yayın hayatına başlayacak
TRT Belgesel'in yeni yapımları yarın yayın hayatına başlayacak
İstanbul'da suç örgütüne yönelik operasyon: 6 gözaltı
İstanbul'da suç örgütüne yönelik operasyon: 6 gözaltı
AB'de otomobil satışları eylülde hafif toparlandı
AB'de otomobil satışları eylülde hafif toparlandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X