iPhone 12 kutusunda şarj aleti ve kulaklık var mı? iPhone 12 kutusunda şarj aleti ve kulaklık olan ülke hangis

ABD merkezli teknoloji markası Apple, uzun zamandır merak edilen iPhone 12 serisi ile ilgili tanıtımı nihayet yaptı. Salı akşamı yapılan lansmandan sonra Apple'ın iPhone 12 modellerinin kutusunun içinde şarj aleti bulundurmayacağı iddiaları da cevaplanmış oldu. iPhone 12 kutusunda şarj aleti ve kulaklık var mı? iPhone 12 kutusunda şarj aleti ve kulaklık olan ülke hangisi?

İPHONE 12 KUTU İÇERİĞİ NE?

iPhone 12 serisine dair her şey merak ediliyor. Apple resmi internet sitesinde 13 Ekim salı gecesi iPhone 12 tanıtımı yapılacağını duyurmuştu. Apple'ın iPhone 12 kutu içeriğinde şarj adaptörü ve EarPods kulaklık bulunmayacağı da bu tanıtımda kesinleşmiş oldu. Yani iPhone 12 alan bir kişi şarj adaptör ve kulaklığı da ayrıca satın almak durumunda kalacak.

İPHONE 12 KUTUSUNDA ŞARJ ALETİ VE KULAKLIK BULUNAN ÜLKE HANGİSİ?

iPhone'un bu kararı Fransa'da uygulayamayacağı öğrenildi. Fransa'da yürürlükte olan bir yasa Apple'ın iPhone 12 kutu içeriğine kulaklık ve şarj adaptörü koymasını zorunlu tutuyor. Bu yüzden Apple Fransa’da satılacak iPhone 12 serisinde şarj adaptörüne yer vermese de EarPods kulaklığa yer vermek zorunda kalacak.