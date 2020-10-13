Apple’ın merakla beklenen yeni iPhone modellerinin tanıtılacağı gün geldi çattı. Türkiye saati ile bugün saat 20:00’de başlayacak olan etkinlikte iPhone 12 serisinin sahneye çıkması bekleniyor.
Peki iPhone 12 hangi yeni özelliklerle gelecek? İşte yeni iPhone ile ilgili ortaya çıkan ilk bilgiler...
Apple’ın Covid-19 salgını nedeniyle ilk kez bir iPhone modelini hem bir ay gecikmeli hem de online olarak tanıtacağı etkinlikteki sloganı, “Son yenilikler, son süratle geliyor” ile yeni cihazlarda hıza vurgu yapıyor. Bu da yeni iPhone modellerinin 5G desteği ile geleceğinin işareti olarak değerlendiriliyor.
4 FARKLI MODEL
Gelen ilk bilgilere göre daha köşeli hatlara sahip bir tasarımla gelmesi beklenen iPhone 12 serisinde 4 farklı model seçeneği sunulacak. Bu modellerin, iPhone 12 mini olarak da adlandırılan 5.4 inçlik iPhone 12, 6.1 inçlik iPhone 12 Max, yine 6.1 inçlik iPhone 12 Pro ve serinin en büyüğü olan 6.7 inçlik iPhone 12 Pro Max’ten oluşması bekleniyor.
120 Hz ekran yenileme hızı teknolojisini desteklemesi beklenen iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modelleri 4’lü arka kamera, iPhone 12 ve iPhone 12 Max ise 2’li arka kamera ile gelecek. A14 Bionic işlemci ile donatılan iPhone 12 serisinde fiyatların ise iPhone 12 için 649 dolar, iPhone 12 Max için 749 dolar, iPhone 12 Pro için 999 dolar ve iPhone 12 Pro Max için ise 1099 dolar olarak açıklanması bekleniyor.
AIRPODS STUDIO
Apple'ın bugünkü etkinliğinde yeni iPhone modellerinin yanı sıra kablosuz AirPods Studio kulaklıklarını da tanıtması bekleniyor.
Bu kulaklıkların profesyonel özellikleriyle Sony ve Bose gibi markaların kulaklıklarına rakip olacağı belirtiliyor.
AIRTAG, AIRPOWER
Türkiye saati ile 20:00’da başlayacak olan etkinlikte ayrıca anahtar ve çanta gibi eşyaların kolay bulunmasını sağlayacak AirTag cihazının yanı sıra, iPhone, Apple Watch ve AirPods'u aynı anda şarj edebilen kablosuz şarj matının da tanıtılabileceği ifade ediliyor
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