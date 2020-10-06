HABERTURK.COM

Apple’ın merakla beklenen yeni iPhone modeli iPhone 12 serisinin tanıtılacağı tarih belli oldu. ABD’li teknoloji şirketi, 13 Ekim Salı günü “Hi, Speed” sloganı ile online bir etkinlik düzenleyeceğini duyurdu.

Apple’ın iPhone 12 serisini tanıtması beklenen etkinlik Türkiye saati ile 20:00’de başlayacak. Apple’ın özel etkinlliğinin davetinde kullandığı “Hi, Speed” (Merhaba, Hız) sloganı, yeni iPhone modelinin 5G desteği ile geleceğinin işareti olarak değerlendirildi.

4 MODEL BEKLENİYOR

Apple’ın en son mobil yonga seti A14 Bionic ile gelmesi beklenen iPhone 12 serisinin 4 farklı versiyondan oluşması bekleniyor. Şu ana kadar ortaya çıkan raporlara göre bu 4 model arasında, standart iPhone 12’nin iki ve üst model olan iPhone 12 Pro'nun yine iki farklı versiyonu yer alacak.

Hatırlanacağı üzere Apple’ın artık geleneksel hale gelen Eylül ayındaki tanıtım etkinliklerinde sahneye çıkan yeni iPhone modelleri, bu yıl Covid-19’a bağlı üretim sıkıntılarının da etkisiyle Ekim ayına kalmıştı.

Apple, 15 Eylül’de düzenlediği online etkinlikte Apple Watch Series 6, Apple Watch SE, yeni iPad, yeni iPad Air ve yeni abonelik servisi Apple One sahneye çıkmış ancak iPhone 12 bekleyenler umduklarını bulamamıştı.