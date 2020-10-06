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Apple, iPhone 12'nin tanıtılması beklenen etkinlik için tarih verdi

Apple, yeni iPhone'u için bir ay gecikmeli de olsa tanıtım tarihi verdi. İşte iPhone 12 serisinin tanıtılması beklenen özel etkinliğin tarihi ve bu etkinliğin duyurusunda yer alan, yeni iPhone'un önemli bir özelliğiyle ilgili çarpıcı detay!

06.10.2020 - 20:08 | Güncelleme: ABONE OL
Apple duyurdu: İşte iPhone 12 tanıtım tarihi!
HABERTURK.COM

Apple’ın merakla beklenen yeni iPhone modeli iPhone 12 serisinin tanıtılacağı tarih belli oldu. ABD’li teknoloji şirketi, 13 Ekim Salı günü “Hi, Speed” sloganı ile online bir etkinlik düzenleyeceğini duyurdu.

Apple’ın iPhone 12 serisini tanıtması beklenen etkinlik Türkiye saati ile 20:00’de başlayacak. Apple’ın özel etkinlliğinin davetinde kullandığı “Hi, Speed” (Merhaba, Hız) sloganı, yeni iPhone modelinin 5G desteği ile geleceğinin işareti olarak değerlendirildi.

4 MODEL BEKLENİYOR

Apple’ın en son mobil yonga seti A14 Bionic ile gelmesi beklenen iPhone 12 serisinin 4 farklı versiyondan oluşması bekleniyor. Şu ana kadar ortaya çıkan raporlara göre bu 4 model arasında, standart iPhone 12’nin iki ve üst model olan iPhone 12 Pro'nun yine iki farklı versiyonu yer alacak.

Hatırlanacağı üzere Apple’ın artık geleneksel hale gelen Eylül ayındaki tanıtım etkinliklerinde sahneye çıkan yeni iPhone modelleri, bu yıl Covid-19’a bağlı üretim sıkıntılarının da etkisiyle Ekim ayına kalmıştı.

Apple, 15 Eylül’de düzenlediği online etkinlikte Apple Watch Series 6, Apple Watch SE, yeni iPad, yeni iPad Air ve yeni abonelik servisi Apple One sahneye çıkmış ancak iPhone 12 bekleyenler umduklarını bulamamıştı.

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