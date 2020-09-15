Necdet Çalışkan ncaliskan@haberturk.com

Apple’ın merakla beklenen yeni ürünlerinin tanıtım toplantısında, iPhone 12 bekleyenler hayal kırıklığına uğradı. ABD’li şirketin genel merkezi Apple Park’ta düzenlenen ve Covid-19 nedeniyle online olarak gerçekleştirilen özel etkinlikte, yeni iPhone sahneye çıkmazken, Apple CEO’su Tim Cook, “Bugün iki ürün kategorisi ile karşınızdayız: Apple Watch ve iPad” diyerek, etkinliğinin açılışını yaptı.

Yeni Apple Watch ve yeni iPad modellerinin tanıtıldığı etkinlikte, Apple Watch Series 6, Apple Watch SE, yeni iPad, yeni iPad Air ve yeni abonelik servisi Apple One sahneye çıktı.

Apple’ın akıllı saatleri için geliştirdiği yeni işletim sistemi WatchOS 7 ile sunulacak olan “El Yıkama Uyarısı”nın tanıtımı ile başlayan etkinlikte tanıtılan ilk ürün olan Apple Watch Series 6 ile Covid-19’un başlangıç göstergelerinden biri olarak da gösterilen kandaki oksijen seviyesi ölçülebiliyor.

Apple Watch Series 6 ile kullanıcılar 15 saniye içinde kandaki oksijen (Blood O2) seviyesini öğrenebilecek. ABD’li şirket ayrıca astım ve kalp rahatsızlıkları için de işbirlikleri yaptığı duyurdu. Apple Watch Series 6 için başlangıç fiyatı 399 dolar olarak belirlendi.

UYGUN (!) FİYATLI APPLE WATCH SE

Apple’ın tanıttığı bir diğer ürün ise Apple Watch SE oldu. Şirketin diğer iPhone modellerine göre daha uygun fiyatla sunduğu iPhone SE serisini akıllı saatlere taşıyan Apple Watch SE için başlangıç fiyatı 279 dolar olarak açıkladı.

Bugünden itibaren ön siparişe, 18 Eylül Cuma gününden itibaren satışa çıkacak olan Apple Watch Series 6 ve Apple Watch SE, ilk olarak 12 ülkede tüketicilerle buluşturulacak. Apple’ın özel etkinliğinde açıklanan bu ülkeler arasında Türkiye’nin ise bulunmadığı belirtelim.

Ancak Apple Türkiye'nin internet sitesinde yerini alan Apple Watch SE'nin Türkiye'deki başlangıç fiyatı 2 bin 699 TL, Apple Watch Series 6'nın başlangıç fiyatı ise 3 bin 799 TL olarak açıklandı.

HEPSİ BİR ARADA ABONELİK: APPLE ONE

ABD’li teknoloji şirketin duyurduğu bir diğer yeniliği ise Apple One oldu. Şirketin yeni abonelik sistemi Apple One’da Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, Apple News+ ve Apple Fitness+ servislerinin hepsi bir arada sunulacak.

Apple One’ın aylık abonelik ücretleri ise Bireysel Üyelik için 14.95 dolar, aile Üyeliği 19.95 dolar ve Premier Üyelik paketi ise aylık 29.95 dolar olarak duyuruldu. Apple’ın bu yeni servisinde 30 günlük ücretsiz deneme süresi de bulunuyor.

8.NESİL iPAD

Apple’ın özel etkinliğinde tanıtılan bir diğer ürün ise 8. nesil iPad oldu. Bir önceki modele göre 2 kat hızlı olan yeni iPad’de A12 Bionic işlemci yer alıyor. 10.2 inçlik Retina ekranla gelen yeni iPad, 10 saatlik pil ömrü ile geliyor. Bugünden itibaren ön siparişe açılan ve 18 Eylül Cuma günü satışa çıkacak olan yeni iPad’in başlangıç fiyatı ise 329 dolar olarak duyuruldu.

Yeni iPad'in Türkiye'deki başlangış fiyatı ise 3 bin 199 TL oldu.

YENİ iPAD AIR

Apple’ın tanıttığı yeni ürünler arasında kendine yer bulan 5. nesil iPad Air ise 10.9 inçlik Liquid Retina ekrana sahip. Tasarım olarak iPad Pro’ya benzeyen yeni iPad Air, A14 Bionic işlemciyle çalışıyor ve Touch ID teknolojisini kullanıyor. Bir önceki modele göre yüzde 40 daha hızlı olan yeni iPad Air, saniyede 11.8 trilyon işlem gerçekleştirebiliyor.

Gelecek ay satışa çıkacak olan yeni iPad Air’in satış fiyatı ise 599 dolardan başlayacak. Yeni iPad Air'in Türkiye'deki başlangı fiyatı ise 5 bin 799 TL olarak açıklandı.

iOS 14 VE DİĞERLERİ...

Etkinliğin sonunda tekrar söz alan Apple CEO’su Tim Cook, Apple ekosisteminde yer alan iPhone’lar için iOS 14, iPad’ler için iPadOS 14, Apple Watch modelleri için watchOS 7 ve Apple TV için ise tvOS 14 yazılım güncellemelerinin yarından itibaren kullanıma sunulacağı müjdesini de verdi.