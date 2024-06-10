FOTOĞRAF VE VİDEO ÇEKİMLERİNDE OTOMATİK OLARAK EN İYİ AYARLAR SEÇİLECEK

Apple, yapay zeka destekli kamera iyileştirmeleriyle de dikkat çekiyor. iOS 18, fotoğraf ve video çekimlerinde otomatik olarak en iyi ayarları seçerek profesyonel kalitede görüntüler elde edilmesini sağlıyor. Ayrıca, yeni görüntü işleme algoritmaları sayesinde düşük ışık koşullarında bile net ve kaliteli fotoğraflar çekmek mümkün hale geliyor.

KULLANICI VERİLERİNİN KORUNMASI DAHA DA GÜÇLENİYOR

Gizlilik ve güvenlik, Apple'ın her zaman öncelik verdiği konular arasında yer alıyor. iOS 18 ile birlikte gelen yeni güvenlik önlemleri, kullanıcı verilerinin korunmasını daha da güçlendiriyor. Yapay zeka destekli güvenlik taramaları, cihazlarda potansiyel tehditleri tespit ederek kullanıcıları uyarıyor ve gerekli önlemleri alıyor.