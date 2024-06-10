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        Haberler Bilgi Gündem iOS 18 ne zaman çıkacak, yeni özellikleri neler? Apple iOS 18 güncellemesi hangi telefonlara gelecek?

        Tanıtıldı! Apple iOS 18 güncellemesi hangi telefonlara gelecek, özellikleri neler?

        Bugün gerçekleşen WWDC etkinliğinde iOS 18'in tanıtımı yapıldı. Bu etkinlikte, iOS 18'in çıkış tarihi ve destekleyeceği iPhone modelleri gibi önemli bilgiler paylaşıldı. İOS 18 ile gelecek yenilikler büyük bir merak ile bekliyor. Bu kapsamda, yeni özellikler ve değişiklikler dört gözle bekleniyor. Peki, iOS 18 ne zaman çıkacak? Hangi iPhone modelleri bu güncellemeyi alacak? İşte konuyla ilgili güncel bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.06.2024 - 21:11 Güncelleme: 11.06.2024 - 00:42
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        • 1

          iPhone'ların yeni işletim sistemi iOS 18, yapay zeka odaklı yeniliklerle birlikte tanıtıldı. WWDC 2024 etkinliğinin hemen ardından, iOS 18 güncellemesini alacak telefon modelleri de açıklandı. Peki, hangi cihazlar bu güncellemeyi alacak? İşte iOS 18'in destekleyeceği iPhone modelleri ve çıkış tarihi ile ilgili detaylar...

        • 2

          iOS 18 NE ZAMAN ÇIKACAK?

          WWDC 2024 etkinliği sonrasında ilk iOS 18 betası yayınlanacak. Geliştirici programına ve beta sürecine kayıtlı olan kullanıcılar yaz ayları boyunca beta sürümlerini test edebilecek. Kararlı sürümün ise iPhone 16 lansmanıyla birlikte Eylül ayında tanıtılması bekleniyor.

        • 3

          GELİŞMİŞ YAPAY ZEKA YETENEKLERİYLE DONATILDI

          Yeni iOS 18, cihazların daha akıllı ve kullanıcı dostu olmasını sağlayan gelişmiş yapay zeka yetenekleriyle donatıldı. En dikkat çekici yeniliklerden biri, kullanıcıların günlük alışkanlıklarını ve tercihlerini öğrenerek onlara kişiselleştirilmiş öneriler sunan "Akıllı Asistan" özelliği. Bu özellik, mesajlaşmadan fotoğraf düzenlemeye kadar birçok alanda kullanıcılara yardımcı oluyor.

        • 4

          FOTOĞRAF VE VİDEO ÇEKİMLERİNDE OTOMATİK OLARAK EN İYİ AYARLAR SEÇİLECEK

          Apple, yapay zeka destekli kamera iyileştirmeleriyle de dikkat çekiyor. iOS 18, fotoğraf ve video çekimlerinde otomatik olarak en iyi ayarları seçerek profesyonel kalitede görüntüler elde edilmesini sağlıyor. Ayrıca, yeni görüntü işleme algoritmaları sayesinde düşük ışık koşullarında bile net ve kaliteli fotoğraflar çekmek mümkün hale geliyor.

          KULLANICI VERİLERİNİN KORUNMASI DAHA DA GÜÇLENİYOR

          Gizlilik ve güvenlik, Apple'ın her zaman öncelik verdiği konular arasında yer alıyor. iOS 18 ile birlikte gelen yeni güvenlik önlemleri, kullanıcı verilerinin korunmasını daha da güçlendiriyor. Yapay zeka destekli güvenlik taramaları, cihazlarda potansiyel tehditleri tespit ederek kullanıcıları uyarıyor ve gerekli önlemleri alıyor.

        • 5

          SİRİ DE ÖNEMLİ ÖLÇÜDE GELİŞTİ

          Apple, yeni sürümle birlikte Siri'yi de önemli ölçüde geliştirdi. Yapay zeka destekli Siri, daha doğal ve akıcı bir konuşma deneyimi sunuyor. Kullanıcıların sorularını daha hızlı ve doğru bir şekilde yanıtlayan Siri, aynı zamanda çoklu dil desteği ile farklı dillerde de etkili bir şekilde çalışıyor.

        • 6

          EKOSİSTEMLE UYUMLU VE TÜM CİHAZLARLA KESİNTİSİZ BİR DENEYİM

          iOS 18, ayrıca Apple'ın ekosistemiyle uyumlu çalışarak kullanıcıların tüm cihazlarında kesintisiz bir deneyim sunuyor. Yeni özellikler ve geliştirmeler, iPhone, iPad ve Apple Watch kullanıcılarının hayatını kolaylaştırmayı hedefliyor.

          "TEKNOLOJİ DAHA DA ERİŞİLEBİLİR HALE GELDİ"

          Apple CEO'su Tim Cook, yeni sürümle ilgili yaptığı açıklamada, "iOS 18, yapay zekanın gücünü kullanıcılarımızın hizmetine sunarak teknolojiyi daha da erişilebilir ve faydalı hale getiriyor. Kullanıcılarımızın hayatını kolaylaştıracak bu yenilikleri paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz," dedi.

          TEKNOLOJİ DÜNYASINDA HEYECAN UYANDIRDI

          iOS 18'in yapay zeka destekli sürümü, Apple kullanıcıları tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı ve teknoloji dünyasında heyecan uyandırdı. Yeni sürümün, kullanıcı deneyimini tamamen yeniden tanımlayarak Apple'ın mobil işletim sistemi konusundaki liderliğini pekiştirmesi bekleniyor.

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