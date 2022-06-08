İOS 16 çıktı mı, yenilikler ne oldu? İOS 16 güncellemesini hangi telefonlar yapabilecek? İOS 16 işletim sistemi hangi İPhone'larda kullanılabilecek?

Teknolojiyi yakından takip eden kullanıcılar gözünü Apple'ın tanıtacağı İOS 16 sistemindeki yeniliklere çevirdi. Yapılan değişiklikler ve yenilikler İphone kullanıcıları tarafından yakından takip edilirken yeni sürüm ile gelen değişiklerin ne olduğu merak konusu oldu. Peki İOS 16 ne zaman çıkacak ve yenilikler ne olacak? İOS 16 alacak cihazlar hangileri olacak? İşte detaylar...

İOS 16 ÖZELLİKLERİ NELER?

iOS ara yüzünün baştan sona yeniden tasarlanması gibi bir durum söz konusu olmayacak.

iOS 16 ile Sağlık uygulaması ve Fitness uygulamaları, yeni sağlık özelliklerine göre yeniden tasarlanacak.

iOS 15'in bir çeşit "yiyecek veya beslenme izleme" özelliğine sahip olacağı söylenmiş, ancak bu gerçekleşmemişti.

İPhone 13 piyasaya sürülmeden önce, Apple'ın nihayet bir bakışta saat, tarih, bildirimler ve diğer hızlı verileri gösteren "her zaman açık ekran" kullanacağı söylentileri vardı. Ancak Android telefonlarda yıllardır olan bu özellik, iPhone 13 modellerinde de karşımıza çıkmadı.Bu özellik, donanıma bağlı değil ve sadece OLED ekranlarla birlikte çalışıyor. Bu nedenle Apple, iOS 16 ile "her zaman açık ekran" özelliğini kullanıma sunabilir.iPhone X, XS ve XS Max, 11 Pro ve 11 Pro Max ve tüm iPhone 12 ve 13 modellerinin OLED ekrana sahip olduğunu düşünürsek, bu özelliğin söz konusu telefonlar için kullanıma sunulabileceğini söyleyebiliriz.

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Bloomberg'den Mark Gurman'a göre iOS 16'daki en büyük yenilik, telefonlara eklenecek acil durum uydu desteği olacak.İddialara göre iOS 16'nın acil durum uydu desteği özelliği, bir iPhone sahibinin mobil hat erişimi olmasa bile yetkililer ile iletişime geçmesini sağlayacak.Destekleyen iPhone'lar, doğrudan uydulara bağlanacak ve kullanıcılar; yangın, uçak kazası veya deprem gibi olaylarda yardım talebinde bulunabilecek.iOS 16'daki önemli özelliklerden bir tanesi de trafik kazalarını algılamak olabilir.Bu özelliğin iPhone ve Apple Watch'taki sensörler aracılığıyla kullanılacağı belirtiliyor.