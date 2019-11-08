Apple’ın mobil işletim sistemi iOS’a bugün itibariyle yeni bir yazılım güncellemesi daha geldi. Apple’ın 19 Eylül’de yayınladığı iOS 13 böylece, iki ayını doldurmadan, 6. güncellemesini almış oldu.

Şirket, iOS 13’ün ardından, iOS 13.1, iOS 13.1.1, iOS 13.1.2, iOS 13.1.3 ve iOS 13.2 sürümlerini yayınlamıştı. Bugün itibariyle ise iOS 13.2.2’nin dağıtımına başlandı.

Peki yaklaşık 133 MB’lik bir büyüklüğe sahip olan iOS 13.2.2 ile gelen yenilikler neler?

iPhone kullanıcıları için hata düzeltmeleri ve iyileştirmeleri içeren iOS 13.2.2 kullanıcıların şu 6 temel sorununu çözüyor:

1- Arka planda çalışan uygulamaların beklenmedik şekilde kapanmasına neden olabilen bir sorunu düzeltir.

2- iPhone’da bir aramadan sonra hücresel servisin geçici olarak kaybedilebildiği bir sorunu çözer.

3- Hücresel verinin geçici olarak kullanılamadığı bir sorunu düzeltir.

4- Exchange hesapları arasından S/MIME ile şifrelenmiş e-postalara verilen yanıtların okunamamasına neden olan bir hatayı düzeltir.

5- Safari’de Kerberos tek oturum açma kullanıldığında bir kimlik doğrulama bilgi isteminin ortaya çıktığı bir sorunu giderir.

6- Yukibey Lightning bağlantılı aksesuarlarda şarj etmenin kesintiye uğradığı bir sorunu çözer.