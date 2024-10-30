Ioniq 9'dan ilk görüntüler geldi

Koreli otomotiv üreticisi Hyundai Motor Company, Ioniq 5 ve Ioniq 6'dan sonra yeni bir elektrikli model tanıtmaya hazırlanıyor.

Markanın en büyük elektrikli modeli olacak Ioniq 9, Hyundai Motor Grubu'nun Electric-Global Modular Platformu (E-GMP) üzerinde geliştirilecek.

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Modelin ilk görsellerini paylaşan Hyundai, otomobilin 3 sıra oturma düzeni ile birlikte geleceğini açıkladı.

Ioniq 9’un ön lambaları, ailenin diğer modellerinde kullanılan ve imza niteliğindeki aydınlatma tasarımı olan “Parametrik Pikseller” içeriyor.

Modelin dünya prömiyeri ise, Hyundai’nin geçtiğimiz günlerde açıkladığı 100 milyonuncu araç üretimiyle aynı döneme denk geliyor.

Yatırımlarını ve çalışmalarını bu alanda yoğunlaştıran Hyundai, 2030 yılına kadar 21 elektrikli model tanıtmayı ve aynı zamanda yılda 2 milyon elektrikli araç satışı gerçekleştirmeyi hedefliyor.