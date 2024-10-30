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        Haberler Ekonomi Otomobil Ioniq 9'dan ilk görüntüler geldi - Otomobil Haberleri

        Koreli elektrikliden ilk görüntüler geldi

        Hyundai Motor Company, elektrikli model ailesinin yeni üyesi hakkında ilk görselleri paylaştı. Ioniq 9 isimli model, Koreli üreticinin en büyük elektrikli modeli olarak pazarda rekabet edecek. Ioniq 9'da üç sıralı oturma düzeni yer alacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2024 - 11:26 Güncelleme: 30.10.2024 - 11:26
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        Ioniq 9'dan ilk görüntüler geldi
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        Koreli otomotiv üreticisi Hyundai Motor Company, Ioniq 5 ve Ioniq 6'dan sonra yeni bir elektrikli model tanıtmaya hazırlanıyor.

        Markanın en büyük elektrikli modeli olacak Ioniq 9, Hyundai Motor Grubu'nun Electric-Global Modular Platformu (E-GMP) üzerinde geliştirilecek.

        Modelin ilk görsellerini paylaşan Hyundai, otomobilin 3 sıra oturma düzeni ile birlikte geleceğini açıkladı.

        Ioniq 9’un ön lambaları, ailenin diğer modellerinde kullanılan ve imza niteliğindeki aydınlatma tasarımı olan “Parametrik Pikseller” içeriyor.

        Modelin dünya prömiyeri ise, Hyundai’nin geçtiğimiz günlerde açıkladığı 100 milyonuncu araç üretimiyle aynı döneme denk geliyor.

        Yatırımlarını ve çalışmalarını bu alanda yoğunlaştıran Hyundai, 2030 yılına kadar 21 elektrikli model tanıtmayı ve aynı zamanda yılda 2 milyon elektrikli araç satışı gerçekleştirmeyi hedefliyor.

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