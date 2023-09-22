Bursluluk sonuçları açıklandı! İşte 2023 MEB İOKBS sonuçları sorgulama ekranı
Bursluluk sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 3 Eylül tarihinde gerçekleştirilen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavına katılım sağlayan 5,6,7,8 ve hazırlık sınıfı 9,10 ve 11'nci sınıf öğrencilerinin gözü MEB İOKBS bursluluk sınavı sonuçları sorgulama ekranına çevrildi. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın soru ve cevap anahtarı kitapçıkları 4 Eylül'de yayımlanmıştı. Bursluluk sınavı sonuçları, 22 Eylül 2023 Cuma günü MEB'in resmi sitesi üzerinden açıklandı. İşte 2023 MEB İOKBS bursluluk sınavı sonuçları meb.gov.tr sorgulama ekranı...
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İOKBS bursluluk sınav sonuçları sorgulama ekranı, devlet bursu almak isteyen öğrenciler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyordu. 3 Eylül Pazar günü gerçekleştirilen İOKBS bursluluk sınavına ortaokul 5,6,7,8'inci sınıf öğrencileri ile lise hazırlık, 9,10 ve 11'nci sınıf öğrencileri katıldı. Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından yayımlanan takvime göre İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçlarının açıklanacağı tarih duyuruldu. Bursluluk sınav sonuçları 22 Eylül Cuma günü meb.gov.tr internet sitesi üzerinden adayların erişimine açıldı. Peki, bursluluk sınavı sonucu nasıl ve nereden öğrenilir? İşte 2023 MEB İOKBS bursluluk sınavı sonuçları sorgulama ekranı linki...
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BURSLULUK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!
İOKB bursluluk sınav sonuçları, 22 Eylül 2023 Cuma günü "www.meb.gov.tr" internet adresinde ilan edildi. Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.
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3 Eylül 2023 Pazar günü 785 yurt içi ve 2 yurt dışı sınav merkezinde 3 bin 590 okul ve 55 bin 475 salonda gerçekleştirilen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın sonuçları açıklandı.
Bu yıl 70 bin olan kontenjan 100 bine çıkarıldı ve 30 bin kontenjan deprem bölgesi için kullanıldı.
Devlet Koruması altında olan ve diğer kanunlarla burs hakkı tanınan 3 bin 871 öğrenci sınava katıldı. 3 bin 871 öğrencinin tamamına burs imkânı sağlandı.
Annesi ya da babası hayatta olmayan depremzede çocuklardan başvuruda bulunan 8 bin 769 öğrenciden 6 bin 925'i sınava girdi. Sınava giren tüm öğrenciler burs imkânından faydalandırıldı.
Bursluluk sınavına başvuran 1 milyon 44 bin 846 kişiden 875 bin 987 aday sınava katıldı. Toplamda 100 bin öğrenci burs almaya hak kazandı.
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İOKBS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
İOKBS bursluluk sınav sonuçları, 22 Eylül 2023 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayınlandı. İşte 2023 bursluluk sınav sonuç ekranı;
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İOKBS BURSU NE KADAR, KAÇ TL?
2023 yılında geçerli olacak burs ücreti aylık 863 TL olarak belirlendi.
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BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
İOKBS burs ödemeleri, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren yapılacak.
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İOKBS PUAN HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?
Her öğrencinin cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.
İOKBS'de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.
Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.
Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.
Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.
Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.
Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.
Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.
Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.
Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdına işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacaktır.