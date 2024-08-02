IOC'nin Imane Khelif kararı tartışma yarattı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda boks branşında kadınlar 66 kilo son 16 turu mücadelesinde İtalyan boksör Angela Carini, 2023 yılında IBA'nın "cinsiyet uygunluğu testini" geçemeyen Cezayirli Imane Khelif karşısında 46. saniyede oyundan çekilmişti.

Testesteron seviyesi yüksek olduğu belirtilen Khelif, Yeni Delhi'deki Kadınlar Dünya Şampiyonası'ndan diskalifiye edilmesine rağmen, Olimpiyatlarda dövüşmesine izin verilen iki boksörden biri olmuştu.

Konu hakkında konuşan Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, "Uluslararası Boks Birliği (IBA) Hindistan'daki Dünya Boks Şampiyonasında bu ismi dövüştürmedi. Çünkü, testleri geçemedi. IOC ise bu organizasyonu ben düzenliyorum. Burada benim kriterlerim geçerli. Ben dövüşmesine izin veriyorum diye bir açıklama yaptı. Biz IBA olarak Uluslararası Oimpiyat Komitesi'nde (IOC) olsak bunlar olmazdı. IBA'yı daha IOC'den çıkardıkları için biz orada yokuz. IBA ile birlikte biz Türkiye Boks Federasyonu olarak itirazımızı anında yaptık ancak yapılan açıklamadan sonra bizim itirazımı ve bizden önce itiraz eden İtalya'nın itirazı reddedilerek, Cezayirli sporcunun maalesef dövüşeceği açıklandı. Bu karar hiç kimsenin içine sinmese de artık bu saatten sonra çıkıp dövüşmekten başka çaremiz yok" diyerek kararın yanlış olduğuna dikkat çekti.

TARTIŞILAN BİR DİĞER İSİM YU-TING LIN İLK MAÇINI KAZANDI

Dünya şampiyonasında cinsiyet testini geçemeyen ancak olimpiyatlara katılmasına izin verilen diğer boksör Yu-Ting Lin de ilk maçına çıktı ve Özbekistanlı Sitora Turdibekova'yı mağlup etti.

BREAKING:



Another boxer who failed a sex test & was banned from the World Championship but was allowed to fight in the Paris Olympics, just won the first fight.



Yu-ting Lin from Taiwan, who failed the test, defeated Uzbekistan’s Sitora Turdibekova pic.twitter.com/8VsFq0fk7i — Visegrád 24 (@visegrad24) August 2, 2024