InvenDO Up 5 girişim ile yola çıktı

Erken aşama girişimler için oluşturulan ‘InvenDO Up Hızlandırma Programı’nın ilk döneminde yer alacak 5 girişim belli oldu. Sürdürülebilirlik, siber güvenlik, pazarlama teknolojileri ve iş zekası alanlarından ürünleri bulunan 3pmetrics, heybooster, Ingosa, Seatech ve Wallids ‘InvenDO Up Hızlandırma Programı’na girmeye hak kazanan ilk 5 girişim oldu.
Yapılan açıklamaya göre, girişimler, 6 ay boyunca Doğuş Grubu ve Hackquarters iş birliğinde hayata geçirilen InvenDO Up Girişim Hızlandırma Programı’nın ilerleyen süreçlerinde temel performans göstergelerini belirleyerek Doğuş Grubu şirketleriyle ürünlerini test etme, yerel ve global iş ağlarını genişletme ve program sonunda yer alan Demo Day etkinliği ile girişimlerinin geldiği noktayı paylaşma ayrıcalıklarına sahip olacak.
Bu 5 girişim InvenDO Up’ın sağlayacağı birçok farklı konuda eğitim, mentorluk, yazılım, teknik, muhasebe, mali müşavirlik, hukuk desteği, ofis alanı ve 200 bin TL’lik nakit desteğinden de faydalanabilecek.
Ayrıca Doğuş Grubu’yla iş birliği ve PoC yapabilme, yurt dışı pazarlarına açılabilme, yatırımcı ağlarına kolay erişim, Doğuş Grubu’nun potansiyel yatırımcılardan biri olabilme ve küresel teknoloji firmalarının vereceği desteklerle operasyonel büyüme ve ölçeklendirme gibi pek çok imkândan da yararlanabilecek.
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