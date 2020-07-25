Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; İntizar, geçtiğimiz gün plajda bir arkadaşı ile otururken görüntülendi. Şarkıcı, deniz kenarında tüm gün boyunca güneşin keyfini çıkardı.

Ara ara telefonla uğraşan şarkıcının keyifli halleri objektiflere yansıdı.