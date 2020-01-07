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Geçtiğimiz yıl annesini kaybeden ünlü şarkıcı İntizar, uzun bir aradan sonra yeniden hayranlarıyla buluştu. Şarkıcı, sahne öncesi ilginç bir olay yaşadı. İntizar, konser vermeden önce ismi gizli tutan bir Arap prensinin gönderdiği hediyeleri reddetti.

Bir süre müzik çalışmalarına ara veren şarkıcı, bundan sonra çalışmalarına yoğunlaşacağını ve yakında sürprizleri olacağını söyledi.

Üç saat aralıksız konser veren İntizar, son albümü 'Konu Sen Olunca'nın sevilen şarkıları ile açılışı gerçekleştirdi. Şarkıcı, kendi yazdığı parçaların yanı sıra Ahmet Kaya'dan, Neşet Ertaş'a kadar farklı türlerden oluşan repertuvarından eserlerde yorumladı.

AHMET SELÇUK İLKAN VE EMRE KAYA YALNIZ BIRAKMADI

İntizar'ı bu özel sahnesinde, yakın dostları Ahmet Selçuk İlkan ve Emre Kaya'da yalnız bırakmadı. İlerleyen saatlerde İntizar sanatçı dostlarını sahnesine davet ederek, onlarla düet yaptı.

ARAP PRENS'İNİN HEDİYELERİNİ KABUL ETMEDİ

Uzun süredir sahneye çıkmayan İntizar'ı yurtiçi ve yurtdışından birçok hayranının dışında Azerbeycan'ın ünlü sanatçıları da dinlemeye geldi. Gecenin en farklı olayı da, İntizar'ı dinlemeye gelen ismi saklı tutulan Arap prensinin sahneye çıkmadan önce yolladığı hediyelerin, sanatçı tarafından kabul edilmeyerek geri gönderilmesi oldu.