Vizyona girdiği 2017 yılında izleyici tarafından büyük beğeni toplayan filmin başrolünü aksiyon filmlerinin aranan ismi Jackie Chan üstleniyor. Senaryosunu Stephen Leather , David Marconi gibi isimler kaleme alırken, yönetmenliğini Martin Campbell üstlenmektedir. Peki İntikam filminin konusu ne? İntikam filminin oyuncuları kim, The Foreigner ne zaman çekildi? İşte detaylar...
İNTİKAM FİLMİNİN KONUSU NE?
Restoran sahibi olan Quan (Jackie Chan) zamanını işleriyle geçirmektedir. Bir gün düzenlenen bir terör saldırısı tüm hayatını alt üst eder. Saldırıda kızı ölmüştür. Kızının ölümü Quan’ı derinden etkiler. İngiliz yetkililerden, özellikle Liam Hennessy’den (Pierce Brosnan) bombacıların kimlikleri konusunda yardım ister. Ancak geçmişte IRA ile bağlantıları olan Hennessy’nin şüpheli ve olayı hasıraltı etmeye çalıştığını gösteren tavırları, Quan’ı adaleti kendi kendine sağlama yoluna itecektir.
İNTİKAM FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Jackie Chan
Pierce Brosnan
Orla Brady
Dermot Crowley
Rey Fearon
Rory Fleck-Byrne
Michael McElhatton
Charlie Murphy
İNTİKAM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Ana çekimler Ocak 2016'da başladı. Londra'da Lambeth Köprüsü'nde bir otobüsün patlamasını içeren bir sahnenin çekimi insanlar bunun bir gösteri olduğunun farkında olmadığı için bazı alarmlara neden oldu.
Sahneler 18 Şubat 2016'da Camden'deki Walters & Cohen tarafından tasarlanan Regent Lisesi'nde ve Pimlico'daki Churton Caddesi'nde çekildi.
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