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İntihar etmesinden korkup, eve kilitlediği oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Adana'nın Seyhan ilçesinde çatıya çıkan oğlunun intihar etmesinden korkan baba, oğlunu çatıdan indirerek eve kilitledi. Duruma sinirlenen oğlu, babasını göğsünden bıçaklayarak öldürdü

Giriş: 23.12.2022 - 10:38 | Güncelleme: ABONE OL
KATİL EVLAT! Son dakika: İntihar etmesinden korkup, eve kilitlediği oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü
DHA

Adana'da Abdulkadir Özer (59), çatıya çıkan oğlu Diyar Özer'i (22) intihar edeceği düşüncesiyle aşağı indirip, kapıyı kilitledi. Duruma sinirlenen Diyar Özer, çıkan kavgada babasını göğsünden bıçaklayarak öldürdü.

Olay, 21 Aralık'ta saat 23.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'ndeki 2 katlı müstakil evde meydana geldi. Psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürülen Diyar Özer, dışarıdan evin yan tarafında bulunan merdivenden çatıya çıktı. Babası Abdulkadir Özer, oğlunun intihar edeceği düşüncesiyle yanına gitti.

Oğlunu zorla aşağı indirip eve götüren Abdulkadir Özer, dış kapıyı kilitledi. Bu sırada Diyar Özer tepki gösterince babayla oğlu arasında kavga çıktı. Kavgada Diyar Özer, mutfaktan aldığı bıçakla babasını göğsünden yaraladı.

BABA ÖLÜ, OĞUL BAYGIN BULUNDU

Sesleri duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Abdülkadir Özer'i yerde kanlar içinde, Diyar Özer'i ise baygın halde buldu. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Abdülkadir Özer'in hayatını kaybettiği belirlendi. Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan Diyar Özer, Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Diyar Özer, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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