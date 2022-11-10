Teknolojinin en büyük getirilerinden biri de insanlara kolay alışveriş yapma imkanı sunması. Alışverişi kolaylaştırmak için ve küreselleşen dünyada evimizden her türlü ürünü rahatça satın alabilmemiz için adeta mantar gibi siteler kuruluyor.

Alışveriş siteleri her yaş grubundan ve kimlikten kişiye ürün alma ve satma imkanı sunduğundan dolayı kişisel verilerimizi korumamız da o denli önemli.

Alışveriş yapacağımız zaman güvenilir, bilinir siteleri kullanmamız önem arz ediyor. Çünkü bu siteler kendi güvenliklerini ve kullanıcılarının güvenliğini sağlamak için belli testlerden geçiyor.

Evimizden güvenli alışveriş yapmamız için belli başlı kolayca yapabileceğimiz işlemler var…



İşte onlardan en önemlileri…