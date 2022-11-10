Teknolojinin en büyük getirilerinden biri de insanlara kolay alışveriş yapma imkanı sunması. Alışverişi kolaylaştırmak için ve küreselleşen dünyada evimizden her türlü ürünü rahatça satın alabilmemiz için adeta mantar gibi siteler kuruluyor.
Alışveriş siteleri her yaş grubundan ve kimlikten kişiye ürün alma ve satma imkanı sunduğundan dolayı kişisel verilerimizi korumamız da o denli önemli.
Alışveriş yapacağımız zaman güvenilir, bilinir siteleri kullanmamız önem arz ediyor. Çünkü bu siteler kendi güvenliklerini ve kullanıcılarının güvenliğini sağlamak için belli testlerden geçiyor.
Evimizden güvenli alışveriş yapmamız için belli başlı kolayca yapabileceğimiz işlemler var…
İşte onlardan en önemlileri…
HTTP/HTTPS
İlk olarak alışveriş yapacağımız sitelerin başında bulunan "http" ve "https" kısmına bakmalıyız. Günümüzde tarayıcılar bunu rahatça algılayabilmemiz için site url'sinin yanına kilit emojisi koyuyor ya da güvenli değildir şeklinde ibare çıkarabiliyor.
ALIŞVERİŞ SİTESİNİN YORUMLARI
Alışveriş sitesinin ne kadar süredir faaliyet gösterdiğini bilmemiz önem arz ediyor. Çünkü alışveriş yapan kullanıcılar aldıkları ürünlerin altına objektif şekilde yorum yapabiliyor.
ALIŞVERİŞ SİTESİNİN HAKKINDA VE İLETİŞİM KISMI
Sitelerin hakkında ve iletişim kısımlarına bakılabilir ve buradan alışveriş yapılan sitelerin kurumsal kimlikleri görülebilir.
3D SECURE
Alınacak ürünleri sepete ekledikten sonra en önemli kısım ödeme kısmı. Ödeme kısmında "3D Secure" seçeneğini bu sitenin bize sunup sunmadığına bakılabilir. Çünkü siteler ilerleyen zamanlarda hep kart bilgilerimizi girmememiz için kayıt imkanı sunuyor. 3D Secure özelliği varsa biz kartımızı kaydetsek bile her alışverişte bizim kayıtlı telefon numaramıza tek seferlik bir güvenlik kodu geliyor.
SANAL KART KULLANIMI
Alışverişlerde imkanınız varsa bankaların da kullanıcıların güvenliğini sağlamak için sunmuş olduğu sanal kart seçenekleri kullanılabilir. Bu sanal kartlarınızı belli periyotlarda yeniden talep edilebilir. Böylece sizlere yeni kart numarası, tarih ve kart güvenlik numarası verilir.
Asıl gerçek dünyada kullanıcılar, kişisel bilgilerini herkes ile paylaşmıyor ve korumaya dikkat ediyorsa, internet ortamında da yapılan her işlemde bu bilgilerin korunmasına özen gösterilmeli...
Tüketiciler, alışveriş yaparken alacağı ürünü sadece diğer sitelerden daha ucuza satıyor diye güvenilir olmayan sitelerden alışveriş yapmamalı.
Aksi halde, ürün alırken siber dolandırıcıların ürünü haline gelmek kaçınılmaz hale gelebiliyor...
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