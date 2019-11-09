İnternette veya bilgisayar kullanırken bu hataları yapmayın! Haberler

İnternet artık günümüzün vazgeçilmezi ve bu online dünyada hepimizin bazı rutinleri var. Ancak bazı çevrim içi davranışlarımızı, alışkanlık haline gelmekle birlikte birçok yönden tehlikeli sonuçlar doğurabiliyor.

İşte siber güvenlik kuruluşu Kaspersky’in dikkat çektiği ve verilerin sızdırılmasına veya bilgisayarlara zararlı yazılım bulaşmasına yol açabilen o alışkanlıklar ve bunlarla ilgili dikkat edilmesi gerekenler:

1- Uygulamaları fazla düşünmeden hemen indirmek

Bazen indirebileceğimiz çeşit çeşit uygulamalardan o kadar etkileniyoruz ki "Kabul Ediyorum" düğmesinin ardında neler olduğuna bakmayı unutuyoruz. Buradaki yatan sorun, verdiğimiz birçok iznin bize ciddi zararlar vereceğini göz ardı etmemiz.

Bu izinlerle uygulamaların takvimden önemli toplantıları silmesi, istedikleri an gizlice video veya fotoğraf çekmesi veya adres defterimize erişmesi mümkün olabiliyor. Bu yüzden kabul etmeden önce koşulları detaylı bir şekilde inceleyin.

2- Bilgisayarın başından uzaklaşmak

Bilgisayarınızı kilitlemeyi unutmayın ve tekrar açabilmek için parola isteyecek şekilde ayarlayın. Güçlü bir parola oluşturun ve ne kadar süre için olursa olsun, çalışma masanızın başından ayrılacağınız zaman Win-L ( Windows) veya Ctrl-Shift-Eject (Mac) tuşlarına basmayı alışkanlık haline getirin.

3-Güncellemeleri dikkate almamak

Popüler uygulamalar, sahip olabilecekleri zafiyetlere karşı hem araştırmacılar hem de geliştiriciler tarafından sürekli inceleniyor. Güncelleme bildirimlerini görmezden gelmeyin; güncelleme yapmamak sisteminizi riske atabilir. Bunun yerine güncellemeleri yükleyin, böylece sisteminiz çok daha güvenli hale gelir.

4- Aynı anda birden fazla iş yapmak

Ekranda dikkat dağıtan birçok unsur olduğundan, aynı anda birden fazla iş yapan kişiler nelere tıklayıp indirdiklerine daha az dikkat etme eğiliminde oluyor.

Kimlik avı web siteleri tarafından kandırılmaya ve yasal bir program olarak maskelenmiş zararlı yazılımları indirmeye daha eğilimli olduklarından, birden fazla işi aynı anda yapanlar kolay hedef haline geliyorlar. Bu yüzden tek bir işe ve web sayfasına odaklanarak bilgi akışındaki düzeni korumak öneriliyor.

5- Başlığı ilginç geldiği için bir bağlantıya tıklamak

Bu tür siteler kötü amaçlı olabilir. Bu tür içeriklere sahip web sayfalarından kaçınmalı veya güvenilir bir güvenlik çözümü kullanmalısınız.

6- Sitelere sosyal medya oturum açma bilgileriyle kayıt olmak

Oturum açmak için sosyal medya hesabını kullanmak bir siteye veya uygulamaya hızlı erişim sağlayabilir. Ancak, bu seçenek siber suçluların sayfalarınıza erişmesini kolaylaştırabilir.

7- Çok fazla web sitesine kayıt olmak

Birçok kişi farklı web sayfalarında ikiden fazla hesaba sahip. Bazen bu hesapları kullanmıyor veya bu hesaplara ihtiyaç bile duymuyorlar ve parolalarını da hatırlamıyorlar.

Ancak bu tür sayfalar yine de e-posta adresi, telefon numarası, parola ve diğer hassas bilgilere sahip oluyor. Bu tür hesapları düzenli olarak takip etmek ve silmek daha faydalı bir yaklaşım olabilir.