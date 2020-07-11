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Hindistan'ın Nagpur kentinde yaşayan vahşi yaşam fotoğrafçısı Sarosh Lodhi'nin, geçtiğimiz yıl Kenya'da çektiği fotoğraf yakın zamanda sosyal medyanın gündemine oturdu.

Kenya'nın en geniş rezerve bölgesi olan Masai Mara'da bulunan Lodhi aslan, leopar, fil, çita ve daha pek çok canlının fotoğrafını çekti. Ancak yüzlerce fotoğraf arasından iki zebranın yer aldığı kare ilgi çekmeyi başardı.

Lodhi fotoğrafı Twitter'dan paylaştıktan sonra, sosyal medya kullanıcılarından zebraların hangi yöne baktığını tahmin etmelerini istedi. Fakat internet kullanıcıları sorunun cevabında hemfikir olamadı.

Kullanıcıların büyük kısmı 'sol'daki zebranın kameraya baktığını belirtirken, bazı sosyal medya kullanıcıları da sağdaki zebranın kameraya dönük olduğunu savundu.

Sarosh Lodhi ise 'sol' yanıtını verenlerin doğru cevap verdiğini söyledi.