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İngiltere'de yayınlanan 'Günaydın İngiltere' isimli programın sunucusu 52 yaşındaki Kate Garraway paylaşımıyla hayranlarını ve sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Garraway'in paylaşımında ilk başta farklı renklerdeki bloğun üst üste resmedildiği gözlendi. Ancak görseldeki optik illüzyon daha sonra 'inanılmaz' olarak değerlendirdi. Çünkü grinin farklı tonlarında görünen iki bloğun arasındaki beyaz kısmı, parmağınızla kapadığınızda bloklar aynı renkte görülüyor.
Daha iyi anlaşılması için beyaz kısmı 'photoshop' ile kapatıyoruz ve blokların aynı renkte olduğunu görüyoruz. Bilim insanlarının bu göz yanılgısına 'Cornsweet İllüzyonu' adını verdi. 1960 yılında psikolog Tom Cornsweet tarafından ismi konulan illüzyona göre insanların üç boyutlu objeleri farklı tonlarda algılaması üzerine ne kadar gölge düştüğüyle alakalı.
İllüzyon için eğer ışık sol üstten geliyorsa ve iki blok bizden uzağa doğru eğik görünüyorsa, sol üst taraftan gelen ışık kaynağından dolayı üstteki bloğu aydınlık, alttaki bloğu ise karanlık görüyoruz. İki bloğun arası zıt gölgeleme ile birleştiğinde beynimiz üst bloğu karanlık alt bloğu ise daha açık renkte algılıyor.
WHATSAPP YOLUYLA GELİYOR, SONRASINDA BAKIN NASIL DEĞİŞİYOR!
Sosyal medyayı ikiye ayıran elbise ve ayakkabı fotoğraflarından sonra internet, yeni bir eğlence ile çalkalandı. WhatsApp üzerinden yayılan bir fotoğraf eğer size ulaştıysa muhtemelen aynı görselin 3 farklı renkteki halini göreceksiniz.
Hintli mühendisler tarafından oluşturulduğu söylenen paylaşımı ilk aldığınızda pembe renginde duruyor. Ancak görsele tıkladığınızda oje ve dudak bordoya dönüyor. Fotoğraf başka bir kişiye gönderildiğinde ise yeşil gözüküyor. Peki aynı görsel 3 farklı renge nasıl dönüşebiliyor? Aslında fotoğraflarda ufak bir oynama var. Görsel jpeg değil, png formatında olduğu için fotoğrafın arkasındaki fon da görülebiliyor. WhatsApp'tan gelen mesajların arka planı beyaz olduğu için, beyaz önüne konulunca görsel pembe oluyor.
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