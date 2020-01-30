Tartışmalar üzerine açıklama yapan Arizona Üniversitesi'nde Dil ve İşitme Bilimleri Profesörü Brad Story, 'Laurel' sesinin üst üste birkaç defa yerleştirildiğini; bu nedenle 'Yanny' olarak da duyulabildiğini iddia etti. Peki ses kaydında Laurel mı, yoksa Yanny mi deniyor? Cevap aslında her ikisi de! Kayıt, birbirinin üzerine yerleştirilmiş iki sesten oluşuyor. Beyin iki kelimeyi aynı anda duyamayacağı için, birini seçiyor. Bu nedenle ya Laurel'i ya da Yanny'yi duyuyorsunuz. Yüksek frekansı duyma konusunda iyi olanlar kayıtta Yanny duyarken yaş arttıkça düşük freakansı daha iyi duyanlar ise sesi Laurel anlıyor. Ayrıca farklı bir frekansta kaydı tekrar dinlerseniz ilk başta verdiğiniz cevap değişebilir.