Pandemi etkisiyle artan internet tüketiminin damga vurduğu son bir yılda Türkiye’de aylık ortalama internet kullanımı sabitte yüzde 42, mobilde ise yüzde 28’den fazla arttı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) yayınladığı Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 3 Aylık Pazar Verileri Raporu’nun 2021 yılı 1. çeyrek sonuçlarına göre 2020 yılının ilk çeyreğinde 138 GB seviyesinde olan sabit genişbant internet abonelerinin aylık ortalama kullanımı, 2021 yılının birinci çeyreğinde 58 GB’lik artışla 197.2 GB’ya yükseldi.

2020 yılı başına göre yüzde 42 artan bu rakam, 2019 yılına göre yüzde 83, 2018 yılı başına göre ise yüzde 126 artmış oldu.

GELİRLERİNİN YÜZDE 78'İ 'DATA'DAN

Aynı dönemde mobil genişbant internet abonelerinin aylık ortalama kullanımı da 7.6 GB’den 9.8 GB’ye çıktı. Bu yılın ilk çeyreğinde cihazı ve SIM kartı 4.5G hizmetine uygun olan 4.5G abonelerinin data kullanımı ise 11.1 GB’ye ulaştı.

Türkiye’deki sabit genişbant abonelerinin yaklaşık yüzde 34.3’ü (en büyük kısmı) 10 - 16 Mbps hızda bağlantı sunan paketleri kullanırken; 50 Mbps ve üzerindeki hızları kullanan abonelerin toplam aboneleri oranı ise yüzde 5 seviyesinde kaldı.

Mobil işletmecilerin toplam gelirlerinin yüzde 78'ini "data gelirleri" oluştururken; bu oran TT Mobil'de yüzde 63'ü, Turkcell'de yüzde 80'i ve Vodafone'da ise yüzde 83'ü aştı.

YÜZDE 75’İ SAMSUNG, APPLE, OPPO

BTK’nın raporunda dikkat çeken bir diğer veri ise marka bazında Türkiye’deki akıllı telefon pazarının güncel durumunu gösteren Mobil Cihaz Kayıt Sistemi’ne (MCKS) ithalat ve imalat yoluyla kaydedilen cihaz sayıları oldu.

Buna göre 2021 yılının birinci çeyreği incelendiğinde 2.3 milyonu aşkın mobil cihazın IMEI kaydının yapıldı. Marka bazında değerlendirildiğinde bu cihazların yüzde 75’e yakını Samsung, Apple ve Oppo markalarının geliştirdiği ürünlerden oluştu.

Bu yılın ilk 3 ayında, Türkiye’de Samsung’un 870 bin, Apple’ın 770 bin, Oppo’nun 147 bin, General Mobile’ın 118 bin, Redmi’nin 100 bin mobil cihazının IMEI kaydı gerçekleştirildi.