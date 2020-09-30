Koronavirüs salgını, eğitimden kültür endüstrisine, ticaretten sağlığa “bilgisayar ve internet” odaklı dönüşümü ve yaşamı da beraberinde getirdi. Bu durum, internet talebinin de katlanarak artmasına yol açtı. Özellikle, salgın koşulları nedeniyle uzaktan eğitimin devam edeceğinin ortaya çıkması internet talebini eylül ayında zirveye taşıdı.
Kısa bir süre sonra üniversiteler de uzaktan eğitime başlayacak. Talebin, daha da artmasına kesin gözüyle bakılıyor.
HANGİ DÜZEYDEN HANGİ DÜZEYE GELDİ
Peki, günlük internet bağlantı talebi ne kadar?
Sektör kaynakları, yaz aylarında 20 bin dolayında olan günlük talebin, 65-70 bine çıktığını belirterek, “Ağustos ayından itibaren talep artmaya başladı. Okulların uzaktan eğitim yapacağının belli olmasının ardından Eylül’de zirveye ulaştı. Günlük talep halen 65-70 bin dolayında seyrediyor. Günlük, 50-55 bin bağlantı yapılıyor. Bu gerçekten büyük bir rakam” dedi.
BİNLERCE ELEMAN SAHADA
Kaynaklar, aynı gün içinde 10-15 bin arası da arızaya müdahale edildiğini ifade ederek, “Binlerce genç arkadaşımız, operatörlerin elemanı, sahada deyim yerindeyse aralıksız çalışıyor. Talebi karşılamak, arızaları gidermek, kaliteli ve sürekli hizmet için yoğun bir çaba harcanıyor” diye konuştu.
“BÜYÜKŞEHİRLERİN ÇEVRESİNDEN GELİYOR”
Kaynaklar, söz konusu talebin daha çok büyükşehirlerin görece gelir düzeyi düşük çevre yerleşimlerinden geldiğini söyledi.
Kaynaklar, internet alt yapısının oluşan ve bundan sonra kısa erimde oluşacak yükü taşıma kapasitesine ilişkin bir soru üzerine, “Doğal olarak mevcut alt yapının belli bir taşıma kapasitesi söz konusu. Şu anda kapasitenin bir bölümü kullanılıyor. Kesintisiz, kaliteli hizmet için fiber ağın genişletilmesi, bu yönde adım atılması büyük önem taşıyor” görüşünü dile getirdi.
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