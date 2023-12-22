Inter Miami, Luis Suarez'i de renklerine bağladı

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Lionel Messi'nin formasını giydiği Amerikan 1. Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Inter Miami, Uruguaylı yıldız futbolcu Luis Suarez'i kadrosuna kattı.

MLS'den yapılan açıklamada, 36 yaşındaki santrforun, 2024 sezonunda Inter Miami forması giyeceği belirtildi.

Böylece Messi ve Suarez, Barcelona'nın ardından ikinci kez aynı takımda ter dökecek. Daha önce Barcelona forması giyen Sergio Busquets ve Jordi Alba da Messi'nin ardından Inter Maimi ile sözleşme imzalamıştı.

Katalan temsilcisinin yanı sıra Liverpool, Atletico Madrid ve Ajax gibi Avrupa'nın önemli takımlarında görev alan Suarez, 768 maçta 471 gol ve 263 asiste imza atmıştı.

Kariyerinin son döneminde Uruguay ekibi Nacional ve Brezilya'nın Gremio takımlarında oynayan Suarez, Uruguay Milli Takımı'nda ise 138 karşılaşmada rakip ağları 68 kez sarstı.