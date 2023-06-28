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Inter, Marcus Thuram transferini bitiriyor!

Inter, Edin Dzeko'nun takımdan ayrılmasının ardından forvet transferinde mutlu sona ulaştı. İtalyan devi Marcus Thuram ile anlaşma sağladı

Giriş: 28.06.2023 - 16:55 | Güncelleme: ABONE OL
Inter, Marcus Thuram transferini bitiriyor!
HABERTURK.COM

Edin Dzeko'nun takımdan ayrılıp, Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından forvet arayışlarını sürdüren Inter, Marcus Thuram transferinde mutlu sona ulaştı.



Mavi siyahlılar; Leipzig, Parıs Saint Germain ve Milan'ın da kadrosuna katmak için uğraş verdiği Fransız oyuncu ile anlaştı. Bu sabah sağlık kontrolünden geçen Marcus Thuram, 2028'e kadar Inter forması giyecek.

Borussia Mönchengladbach ile sözleşme yenilemeyen yıldız forvet için İtalyan kulübü herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek.



Thuram geçtiğimiz sezon Mönchengladbach formasıyla Bundesliga'da 30 maça çıkarken, 13 gol attı, 6 da asist üretti.

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