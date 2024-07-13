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        Haberler Spor Transfer Inter, İranlı golcü Mehdi Taremi'yi kadrosuna kattı - Futbol Haberleri

        Inter, İranlı golcü Mehdi Taremi'yi kadrosuna kattı

        Serie A'nın son şampiyonu Inter, İranlı futbolcu Mehdi Taremi ile 2027 yılına kadar sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 12:44 Güncelleme: 13.07.2024 - 12:44
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        Inter, İranlı golcüyü kadrosuna kattı
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        Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği İtalyan ekibi Inter, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Milano temsilcisi, İranlı futbolcu Mehdi Taremi'yi kadrosuna kattı. Mavi-siyahlılar, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, Taremi ile 2027 yılına kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

        31 yaşındaki futbolcu ise transferi sonrası yaptığı açıklamada, Inter'e katılmaktan gurur duyduğunu, taraftarın karşısına çıkmak için sabırsızlandığını ve onlar adına mücadele etmek için her şeyini vereceğini dile getirdi.

        Son olarak Portekiz takımlarından Porto forması giyen İranlı golcü, geçtiğimiz sezon çıktığı 35 resmi maçta 11 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.

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