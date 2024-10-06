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        Haberler Spor Futbol İtalya Inter: 3 - Torino: 2 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Inter: 3 - Torino: 2 | MAÇ SONUCU

        İtalya Serie A'nın 7. haftasında Inter, evinde Torino'yu 3-2 mağlup etti. Marcus Thuram'ın golleriyle galip gelen Inter, puanını 14'e yükseltti. Torino ise haftayı 11 puanla tamamladı. Inter'de top koşturan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladı ve 90 dakika süre aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.10.2024 - 00:22 Güncelleme: 06.10.2024 - 00:22
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        Thuram hat-trick yaptı, Inter kazandı!
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        İtalya Serie A'nın 7. haftasında Inter ile Torino karşı karşıya geldi. Giuseppe Meazza'da oynanan müsabakayı kazanan 3-2'lik skorla Inter oldu.

        Inter'e galibiyeti getiren golleri 25, 35 ve 60. dakikalarda Marcus Thuram kaydetti. Torino'nun gollerini 36. dakikada Duvan Zapata ve 86. dakikada penaltıdan Nikola Vlasic attı.

        Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu maça 11'de başladı ve 90 dakikada sahada kaldı.

        Inter'de hat-trick yapan Marcus Thuram, bu sezon 8 maçında 7. golünü kaydetti.

        Ligde üst üste 2. galibiyetini alan Inter, puanını 14'e çıkardı ve lider Napoli'yi takibini sürdürdü. Torino ise 11 puanda kaldı.

        Ligin bir sonraki haftasında Inter, Roma ile karşılaşacak. Torino ise Cagliari'ye konuk olacak.

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