Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Teknoloji Bilişim Intel'in ikinci çeyrek geliri beklentilerin üzerinde oldu - Teknoloji Haberleri

        Intel'in ikinci çeyrek geliri beklentilerin üzerinde oldu

        Dünyanın önde gelen mikroçip üreticilerinden Intel'in geliri, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15 azalışla 12,9 milyar dolara gerilemesine karşın beklentilerin üzerinde gerçekleşti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 12:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Intel'in gelirleri beklentileri aştı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ABD'li teknoloji devi Intel, nisan-haziran dönemine ilişkin bilançosunu açıkladı.

        Buna göre, şirketin yılın ikinci çeyreğinde elde ettiği gelir, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 15 azalarak 12,9 milyar dolara düştü. Intel, geçen yılın aynı döneminde 15,3 milyar dolar gelir sağlamıştı. Piyasa beklentilerinin üzerinde gelen şirket gelirinin bu dönemde 12,1 milyar dolar olması öngörülüyordu.

        NET KÂRI 1,5 MİLYAR DOLAR

        Firmanın ikinci çeyrek net kârı ise 1,5 milyar dolar olarak kaydedildi. Böylelikle şirket iki çeyrek aradan sonra yeniden kar bildirdi. Intel, geçen yılın aynı çeyreğinde 454 milyon dolar net zarar açıklamıştı.

        REKLAM

        Geçen yılın ikinci çeyreğinde hisse başına 0,11 dolar zarar açıklayan şirketin bu yıl hisse başına karı 0,35 dolar oldu.

        "YAPAY ZEKA SÜREKLİLİĞİNDEKİ BÜYÜMEDEN YARARLANACAK KONUMDA"

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Intel Üst Yöneticisi Pat Gelsinger, şirketin stratejik önceliklerini uygulamaya devam ettiğini belirterek, ikinci çeyrek finansal sonuçlarının tahminlerinin üst sınırını aştığını kaydetti.

        Gelsinger ayrıca yapay zeka sürekliliğindeki önemli büyümeden yararlanmak için iyi bir konumda olduklarını vurguladı.

        Şirketin Mali İşlerden Sorumlu Üst Yöneticisi (CFO) David Zinsner de 2023'te 3 milyar dolarlık maliyet tasarrufuna doğru ilerlemelerinin ikinci çeyrek finansal sonuçlarına katkıda bulunduğunun altını çizdi.

        Zinsner, sürdürülebilir büyümeyi ve finansal disiplini desteklemek için operasyonel verimliliklere ve akıllı sermaye stratejilerine odaklanmaya devam ettiklerini belirtti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Prof. Kurnaz uyardı: Bunlar daha iyi günlerimiz
        Prof. Kurnaz uyardı: Bunlar daha iyi günlerimiz
        Enflasyonda düşüş döviz kuruna mı bağlandı?
        Enflasyonda düşüş döviz kuruna mı bağlandı?
        Şemsiyeli taşlı trafik kavgası
        Şemsiyeli taşlı trafik kavgası
        3 bin otomobilin bulunduğu gemideki yangın sürüyor!
        3 bin otomobilin bulunduğu gemideki yangın sürüyor!
        Alfa-gal sendromu! Binlerce kişi kırmızı ete alerjik hale geldi
        Alfa-gal sendromu! Binlerce kişi kırmızı ete alerjik hale geldi
        İşte Pogba gerçekleri!
        İşte Pogba gerçekleri!
        "Talepte düşüş yok, erişebilirlikte sorun var"
        "Talepte düşüş yok, erişebilirlikte sorun var"
        Türkiye yükselişe geçti!
        Türkiye yükselişe geçti!
        Kemer yangını 4'üncü gününde! Müdahale sürüyor
        Kemer yangını 4'üncü gününde! Müdahale sürüyor
        MİT'ten operasyon! Sözde Sincar sorumlusu etkisiz
        MİT'ten operasyon! Sözde Sincar sorumlusu etkisiz
        Merkez'den asgari ücret hesabı
        Merkez'den asgari ücret hesabı
        "İşte o an ağlamaya başlıyorum"
        "İşte o an ağlamaya başlıyorum"
        Burası ne Antalya ne de Muğla! Doğası hayran bıraktı
        Burası ne Antalya ne de Muğla! Doğası hayran bıraktı
        Ve Icardi yola çıktı!
        Ve Icardi yola çıktı!
        Fahiş fiyat, stokçuluk ve aldatıcı reklamlara 361 milyon TL ceza
        Fahiş fiyat, stokçuluk ve aldatıcı reklamlara 361 milyon TL ceza
        Biden oğlu için af yetkisini kullanmayacak
        Biden oğlu için af yetkisini kullanmayacak
        Pandemiden bu yana ilk kez!
        Pandemiden bu yana ilk kez!
        Yaklaşık 20 yıl sonra ilk: Singapur'da bir kadın idam edildi
        Yaklaşık 20 yıl sonra ilk: Singapur'da bir kadın idam edildi
        Üç aşk tek cevap: Her şey yolunda
        Üç aşk tek cevap: Her şey yolunda
        Görevimiz İptal
        Görevimiz İptal
        Habertürk Anasayfa