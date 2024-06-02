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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar Institut français Türkiye'den Türk sanatçılara özel program: TamART

        Institut français Türkiye'den Türk sanatçılara özel program: TamART

        Institut français Türkiye, fotoğraf, müzik, belgesel yapımcılığı ve kent sanatı alanlarında genç Türk sanatçılar için geliştirdiği Fransa'da konuk sanatçı programı TamART'la sanatsal yaratımı ve çeşitliliği desteklemeyi amaçlıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.06.2024 - 01:01 Güncelleme: 02.06.2024 - 01:01
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        Türk sanatçılara özel program: TamART
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        Institut français Türkiye, Türk sanatçılar için geliştirdiği Fransa’da konuk sanatçı programı TamART’ı duyurdu.

        Fransa’daki sanat kurumları ile işbirliği içinde gerçekleştirilecek TamART, fotoğraf, müzik, belgesel yapımcılığı ve kent sanatı alanlarında genç Türk sanatçılarına yönelik ve iki ay süreli beş sanat rezidansı sunuyor. Institut français Türkiye, konuk sanatçı programı TamART ile sanatsal yaratımı ve çeşitliliği desteklemeyi amaçlıyor.

        2024 sonbaharında başlayacak programda tüm alanlar başvuruya açıldı. TamART konuk sanatçı programına seçilecek sanatçıları Fransa’da çeşitli sanat kurumları bünyesinde iki aylık konaklamanın yanı sıra donanımlı ve çeşitli bir sanatsal üretim süreci ile sergi, sahne alma ve turne gibi birçok imkan sunulacak.

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        Fotoğraf

        Korsika Üniversitesi Vakfı ile işbirliği ile gerçekleşecek TamART fotoğraf, fotoğraf alanında yüksek lisans/doktora yapan bir öğrenci ya da genç bir profesyonele Korsika’da iki aylık bir misafir fotoğrafçılık programı sunuyor. 15 Eylül 2024 – 15 Kasım 2024 tarihleri arasında olmak üzere iki ay sürecek program, aylık 1700 Avro tutarında Ange Tomasi yaratıcılık bursunu, Corte’de mobilyalı ve donanımlı bir dairede ikameti, Korsika’ya gidiş-dönüş seyahati, konaklama süresince bireysel sivil sorumluluk sigortasını ve 2024-2025 yıllarında Korsika ve Türkiye’de bir geri bildirim sergisinin düzenlenmesini kapsıyor. TamART Fotoğraf rezidansına başvuru için son tarih 6 Haziran 2024.

        Belgesel sinema

        Fiminco Vakfı ve Institut français Türkiye işbirliği ile düzenlenecek TamART belgesel sinema rezidansı, iki Türk belgesel film yapımcısına Romainville’de bulunan Fiminco merkezinde 2 aylık bir konuk sanatçı programı sunuyor. 14 Ekim–13 Aralık 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek iki ay süreli TamART belgesel sinema rezidansı Paris’te Fiminco merkezinde konaklama, çalışma alanı, teknik atôlyelere katılım, vize başvurusunda destek ve proje üretimi, dağıtımı

        alanlarında teknik desteğin yanı sıra aylık 700 Avro yaşam gideri ve 500 Avro üretim giderini kapsıyor. TamART Belgesel rezidansına başvuru için son tarih 9 Haziran 2024.

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        Güncel müzik

        Institut français Türkiye’nin, Villes des Musiques du Monde Derneği ve Point Fort d’Aubervilliers ortaklığıyla düzenlediği güncel müzik konuk sanatçı programı genç bir Türk müzisyene 15 Ekim-15 Aralık 2024 tarihleri arasında Aubervilliers’de iki ay süreli konaklama, gidis-dönüş ulaşım, yasam giderleri ve sanatsal üretim için toplam 3400 Avro hibe ve Villes des Musiques du Monde Festivali’nde sahne alma imkanı sunuyor. TamART güncel müzik konuk sanatçı programına başvuru için son tarih 14 Temmuz 2024.

        Kent sanatı

        Ella&Pitr ve St Etienne’deki Le M.U.R derneği ortaklığıyla düzenlenen TamART kent sanatı konuk sanatçı programı, genç bir çağdaş Türk sanatçıya Fransa’nın St Etienne kentinde iki ay süreli bir misafirlik sunuyor. Program toplam 2800 Avro yaşam gideri ve sanatsal üretim ödeneği, St Etienne’de konaklama ve gidis-dönüş ulaşım giderleri bulunuyor. TamART kent sanatı konuk sanatçı programına başvuru için son tarih 14 Temmuz 2024.

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        #Institut français Türkiye
        #TamART
        #sanat
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        #resim
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