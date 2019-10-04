04 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sosyal ağ Instagram, yakın arkadaşlar arasındaki iletişime özel olarak yeni bir uygulama geliştirdi. Instagram’ın Threads adını verdiği bu yeni uygulama ile kullanıcılar yakın arkadaşlarıyla daha hızlı bir şekilde fotoğraf, video, durum ve hikayeler paylaşabilecek.
Threads uygulamasını indiren kullanıcılar, ilk olarak Instagram’daki arkadaşlarından bir Yakın Arkadaşlar listesi oluşturuyor. Bu liste daga sonra Threads veya Instagram üzerinden de düzenlenebiliyor.
DM'ye (direkt mesaj) daha zengin ve daha kullanıcı dostu bir arayüz alternatifi olarak öne çıkan bu uygulamanın ana sayfası bir kamera arayüzü ile kullanıcıların karşısına çıkıyor. Bu kamera arayüzü ile fotoğraf veya video çekip, yakın arkadaşlar listenizdeki kullanıcılarla paylaşabiliyorsunuz. Yine durum güncellemeleri ve hikaye paylaşımları da doğrudan Threads üzerinden yapılabiliyor.
Kamera kısayollarını kullanarak fotoğraf ve videoları iki dokunuşta yakın arkadaşlara gönderme imkanı sunan Threads, mesajlaşma için de kullanılabiliyor. Yakın arkadaşlardan gelen mesajlar artık Threads'te görünüyor ancak bu mesajlara Instagram'dan da erişmeye devam edilebiliyor.
Instagram’ın Threads uygulamasında kullanıcılar, önceden oluşturdukları durumlardan birini seçebiliyor, kendi durumunu oluşturabiliyor veya otomatik durumu etkinleştirerek arkadaşlarıyla küçük bilgiler paylaşabiliyor. Kullanıcılar, durum özelliğini kullanıp kullanmamayı seçebildiği gibi, durumunu sadece yakın arkadaşlarının görmesini de tercih edebiliyor.
Instagram, işlevi itibariyle Snapchat ve Facebook Messenger’a benzeyen Threads uygulamasını, öncelikli olarak Android cihazlar için Google Play’de yayınladı. Ancak yakın zamanda iOS için de çıkması beklenen Threads’in Türkiye’deki Android kullanıcılarına ise henüz açılmadığını belirtelim.
Threads’i indirmek isteyen Türkiye’deki hem iOS hem de Android kullanıcılarının App Store ve Google Play’i bugünlerde takip etmeye devam etmesinde fayda var. Çünkü Instagram’ın yaptığı duyuruya göre dün uygulama mağazasına giren Threads, küresel olarak dağıtılacak.
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