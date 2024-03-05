Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Instagram kesintisinde 'Husi' iddiası

        Instagram kesintisinde 'Husi' iddiası

        Facebook ve Instagram'da dünya genelinde erişim sorunu yaşandı. Birkaç saat süren sorun daha sonra çözülürken, kesintinin sebebiyle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak Asya'dan Avrupa'ya veri akışının dörtte birini sağlayan kabloların Kızıldeniz'de kesilmesi, kesintinin İran destekli Husilerin sabotajı olması ihtimalini öne çıkardı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2024 - 22:37 Güncelleme: 05.03.2024 - 22:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Instagram kesintisinde 'Husi' iddiası
        ABONE OL
        ABONE OL

        Facebook ve Instagram'da dünya genelinde erişim sorunu yaşandı. Kullanıcılar, Instagram uygulamasında ana sayfalarını bir süreliğine yenileyemedi, yeni gönderi ekleyemedi ve hız problemi yaşadı.

        Konuyla ilgili Meta üst düzey yöneticisi Andy Stone, "İnsanların hizmetlerimize erişimde sorun yaşadığının farkındayız. Şu anda bunun üzerinde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Türkiye'den ise Instagram erişim sorununa dair Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, X'ten yaptığı paylaşımda, "Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimizin yapmış olduğu incelemeler neticesinde Instagram ve Facebook'ta gerçekleşen hizmet kesintisinin global kaynaklı olduğu tespit edildi." ifadesini kullandı.

        REKLAM

        Birkaç saatlik kesintinin ardından sorun düzeldi.

        "Husi sabotajı" iddiası

        Hong Kong merkezli HGC Global Communications ve ABD'li bir yetkili, Kızıldeniz'deki birçok denizaltı iletişim kablosunun kesildiğini ve bunun Asya ile Avrupa arasında akan veri trafiğinin %25'ini etkilediğini söyledi.

        Instagram ve Facebook'ta yaşanan kesintinin sebebinin, Yemen'de bulunan İran destekli silahlı grup Husiler'in Kızıldeniz'deki kablolara düzenlediği saldırıların sonucu olduğu öne sürüldü.

        Geçtiğimiz ay Yemen'in uluslararası alanda tanınan hükümeti, İran destekli Husi hareketinin denizdeki gemilere saldırmanın yanı sıra denizaltı kablolarını da sabote edebileceği uyarısında bulunmuştu.

        Musk dalga geçti

        Sosyal medya platformu Twitter'ın (X) sahibi Elon Musk, kesintilerin ardından kendi hesabından yaptığı paylaşımla Meta platformu ile dalga geçti.

        Musk, Instagram, Facebook ve Threats uygulamalarının X'e selam durduğu bir görsel paylaştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Zaha adım adım Ada'ya!
        Zaha adım adım Ada'ya!
        Bakan Şimşek: Kadınların iş hayatına katılmasının her türlü arkasındayız
        Bakan Şimşek: Kadınların iş hayatına katılmasının her türlü arkasındayız
        Hamas'tan ABD'ye olumsuz yanıt
        Hamas'tan ABD'ye olumsuz yanıt
        Yazar Eylem Tok, ölümlü kazaya yol açan oğlunu yurt dışına kaçırdı!
        Yazar Eylem Tok, ölümlü kazaya yol açan oğlunu yurt dışına kaçırdı!
        Süper Lig'de kim şampiyon olacak, kim düşecek?
        Süper Lig'de kim şampiyon olacak, kim düşecek?
        Bitcoin'de tarihi zirve
        Bitcoin'de tarihi zirve
        Antalya'da sağanak ve fırtına etkili oldu
        Antalya'da sağanak ve fırtına etkili oldu
        TFF, 28. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı!
        TFF, 28. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı!
        Elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Yeni doğan bebeği 1. kattan attı! Cani anneyle ilgili flaş gelişme!
        Yeni doğan bebeği 1. kattan attı! Cani anneyle ilgili flaş gelişme!
        Malta'da canice öldürülen Pelin Kaya davasında karar!
        Malta'da canice öldürülen Pelin Kaya davasında karar!
        Enflasyon beklentileri bozuldu mu?
        Enflasyon beklentileri bozuldu mu?
        Tek rakibi Inter!
        Tek rakibi Inter!
        İşte Bitcoin'i yükselten 3 neden!
        İşte Bitcoin'i yükselten 3 neden!
        Hakaret mücadelesinde zafer
        Hakaret mücadelesinde zafer
        Süper Lig'de 28. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 28. haftanın panoraması!
        Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı
        Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı
        Çatalhöyük'te tarihi keşif!
        Çatalhöyük'te tarihi keşif!
        Dinlemeye var izlemeye yok
        Dinlemeye var izlemeye yok
        Habertürk Anasayfa