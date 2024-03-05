Instagram kesintisinde 'Husi' iddiası

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Facebook ve Instagram'da dünya genelinde erişim sorunu yaşandı. Kullanıcılar, Instagram uygulamasında ana sayfalarını bir süreliğine yenileyemedi, yeni gönderi ekleyemedi ve hız problemi yaşadı.

Konuyla ilgili Meta üst düzey yöneticisi Andy Stone, "İnsanların hizmetlerimize erişimde sorun yaşadığının farkındayız. Şu anda bunun üzerinde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'den ise Instagram erişim sorununa dair Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, X'ten yaptığı paylaşımda, "Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimizin yapmış olduğu incelemeler neticesinde Instagram ve Facebook'ta gerçekleşen hizmet kesintisinin global kaynaklı olduğu tespit edildi." ifadesini kullandı.

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Birkaç saatlik kesintinin ardından sorun düzeldi.

"Husi sabotajı" iddiası

Hong Kong merkezli HGC Global Communications ve ABD'li bir yetkili, Kızıldeniz'deki birçok denizaltı iletişim kablosunun kesildiğini ve bunun Asya ile Avrupa arasında akan veri trafiğinin %25'ini etkilediğini söyledi.

Instagram ve Facebook'ta yaşanan kesintinin sebebinin, Yemen'de bulunan İran destekli silahlı grup Husiler'in Kızıldeniz'deki kablolara düzenlediği saldırıların sonucu olduğu öne sürüldü.

Geçtiğimiz ay Yemen'in uluslararası alanda tanınan hükümeti, İran destekli Husi hareketinin denizdeki gemilere saldırmanın yanı sıra denizaltı kablolarını da sabote edebileceği uyarısında bulunmuştu.

Musk dalga geçti

Sosyal medya platformu Twitter'ın (X) sahibi Elon Musk, kesintilerin ardından kendi hesabından yaptığı paylaşımla Meta platformu ile dalga geçti.

Musk, Instagram, Facebook ve Threats uygulamalarının X'e selam durduğu bir görsel paylaştı.