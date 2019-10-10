10 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Instagram karanlık mod nasıl yapılır? iOS ve Android kullanıcıları tarafından sıkça araştırılıyor. Android Pie 9.0, Android 10, iOS 13 kullanıcıları telefonlarını ve Instagram hesaplarını karanlık modda kullanabilecek. Hala yazılım güncellemesi gelmeyen telefonlar ise bir süre daha bekleyecek.
İOS INSTAGRAM KARANLIK MOD NASIL YAPILIR?
Instagram karanlık mod özelliğini kullanmak için öncelikle iPhone'uzun iOS 13 güncellemesi yapmanız gerekiyor. iOS 13 sürümü kullanıyorsanız iPhone > Ayarlar kısmını açın ardından Instagram uygulmasına gidin, otomatik olarak karanlık moda sahip Instagram karşınıza çıkacak. Karanlık mod özelliğini tekrar kapatarak eski temaya geri dönebileceksiniz. ios 13.0 güncellemesi yaptınız ama Instagram hala karanlık modda olmadıysa App Store'dan Instagram'ı yeniden güncellemeniz gerekiyor.
ANDROİD KARANLIK MOD NASIL YAPILIR?
Android işletim sistemini kullanan kişilerin öncelikle Google Play Store'u açması gerekiyor.
"Uygulamalarım ve oyunlarım" menüsüne girerek Instagram'ı seçin.
Sayfayı aşağı doğru çekerek Beta sürümüne katıl yazısını görene kadar devam edin.
Yazıyı gördüğünüzde Katıl butonuna basın.
20 dakika sürenin ardından tekrar "Uygulamalarım ve oyunlarım" kısmına girerek yeni gelen güncellemeyi yükleyin.
Ardından telefonunuzun Ayarlar menüsünden Gece Modu yazdıktan sonra ayarlardan modu ayarlayıp Instagram'ı karanlık modda kullanın.
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