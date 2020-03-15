İnstagram dondurma linki, son yılların en fazla aranan konularından bir tanesi haline geldi. Bu link sayesinde hesabı geçici olarak kapatıyor ve dilediğiniz an tekrar etkinleştirerek paylaştığınız tüm fotoğraf ve videolara, onlara yapılan yorum ve beğenilere ve takipçilerinize kavuşabiliyorsunuz. İnstagramdan sıkılanlar için kalıcı olarak silmektense dondurma çok daha mantıklı bir tercih. Peki, instagram dondurmanız için ne yapmalısınız. İşte size 4 adımda instagram dondurma.

Bu işlemi bilgisayarınızdaki internet tarayıcısından yapabilirsiniz. Tekrar kullanmaya başlamak için ise tek yapmanız gereken ister mobil cihazınızdan ister bilgisayarınızdan yeniden hesaba giriş yapmaktır. İnstagram hesabınızı yanlızca bilgisayar tarayıcınız üzerinden dondurabilirsiniz. Mobilden bu işlemi yapmak günümüz şartlarında mümkün değildir.

İnstagramınızı dondurmak için öncelikle instagram dondurma linki Türkçe ile uygulamaya giriş yapın. Bilgisayardan kullanıcı adınızı ve şifrenizi girerek instagram hesabınızı açın. Açılan sayfadaki profili düzenle bağlantısına tıklayın ve ekranı aşağı kaydırın. Sayfanın sağ alt kısmında karşınıza çıkacak olan Hesabı Geçici Olarak Kapat seçeneğine dokunun. Burada hesabınızı geçici olarak kapatma nedeninizi belirtmeniz gereken bir açılır menü çıkar. Bu adımı atlamak imkansızdır. İnstagram hesabınızı geçici olarak dondurmak isteme nedenlerinden size en uygun olanı seçerek şifrenizi yeniden girin. Bu noktada kendiniz bir neden belirtemezsiniz. Hemen alttaki hesabı geçici olarak kapata dokunduğunuzda hesap dondurma işleminiz başarılı bir şekilde gerçekleşir.

Eğer kapatacağınız hesap başka ise önce kendi hesabınızdan çıkmalı ve diğer hesaba giriş yapmalısınız. Dondurulacak hesaba giriş yapmanızın ardından yukarıdaki adımları uyguladığınızda hesabı dondurmuş olacaksınız.