1 milyarın üzerinde kullanıcaya sahip fotoğraf ve video paylaşma uygulaması Instagram'da binlerce kullanıcı hesapla ilgili birçok işlemin nasıl yapıldığı merak ediliyor. Bu merak edilen işlemlerin en başında da 'instagram dondurma' ya da diğer bir adıyla 'instagram geçici kapatma' geliyor. Kullanıcıların Instagram hesaplarını kalıcı olarak kapatmak ya da geçici dondurmak şeklinde iki seçenekleri var. Bunlar arasında en çok tercih edilen ise instagram dondurma oluyor. Bu makalemizde sizlere bu durumu netleştirmek adına 'Instagram hesabı nasıl dondurulur?', 'Instagram hesabı geçici olarak nasıl kapatılır ya da silinir?' sorularının yanıtlarını detaylı olarak anlatmaya çalışacağız.