Instagram çöktü mü? sorusu sosyal paylaşım platformu Instagram'da bazı kullanıcıların saat 22:00 sularından bu yana erişim sorunu yaşaması nedeniyle soruluyor. Dünyanın en çok kullanılan sosyal paylaşım platformu olan Instagram'da bazı kullanıcılar bilinmeyen ağ hatası oluştu mesajıyla karşılaşırken, bazı kullanıcıların da ana sayfa akışı yenilemiyor. İşte Instagram ile ilgili son gelişmeler...

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Sosyal paylaşım platformu Instagram'da akşam saat 22:00 sularında bazı kullanıcılar erişim problemi yaşamaya başladı. Türkiye'de aşağıdaki haritada sarı renkle gösterilen İstanbul, İzmir ve Ankara'da hafif şiddette problemler olduğu görülüyor.

Ancak asıl sorun aşağıdaki haritada kırmızı renkle gösterilen Doğu ve Batı ABD ile birlikte Hollanda, Fransa'nın kuzeyi, İngiltere, Almanya, İtalya başta olmak üzere Avrupa'nın genelinde görülürken, Moskova'da da Instagram'a erişim sorunun olduğu görülüyor. Sorunla ilgili Instagram'dan henüz bir açıklama gelmedi.