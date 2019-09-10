Dünyanın en büyük sosyal medya platformları arasında yer alan Instagram'da yaşanan aksaklıklar gündem oluyor. Dünyada milyarlarca kişinin telefonuna indirdiği Instagram'ın Türkiye'de de milyonlarca kullanıcısı var. Dün akşam ise Instagram'da yaşanan erişim problemi kullanıcıların gündemine oturdu. İşte Instagram'daki son durum...

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Instagram kullanıcılarının bir kısmı dün akşam saatlerinde uygulamaya erişimde sorun yaşadıklarını bildirdi. Şuan da Türkiye'de İstanbul'da çok hafif bir problem görünse de genel olarak Instagram'a erişimde sorun görünmüyor. Ancak Amerikalı ve Japonyalı Instagram kullanıcıları şu sıralar erişimde zorlanıyor. Bu durum Instagram'da yaşanan sorunların genellikle tüm dünyada olduğunu ifade ediyor.