Instagram Bildirim Gelmiyor Sorunu ve Çözümü: Instagram Bildirimi Sorunu Nasıl Çözülür?

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Bu sorunu daha rahat çözebilmeniz için sizlere Instagram bildirim gelmiyor sorunu ve çözümü hakkında oldukça önemli bilgiler sunacağız. Bu yazıyı okuduktan sonra Instagram bildirim sorunu nasıl çözülür biliyor olacaksınız. O halde hemen okumaya başlayın ve neler bilmeniz gerekiyorsa hepsini öğrenin.

Instagram’da Bildirim Neden Gelmiyor?

Siz de Instagram bildirim gelmiyor diyenlerden misiniz? İşte çözümü bu yazının içerisinde. Aslında yapmanız gerekenler çok basit.

Uygulamalar içerisinde bazen bu sorunlar yaşanabiliyor. Mesajlar ya da bildirimler, siz uygulamaya girmediğiniz sürece telefonunuza bildirim olarak düşmüyor. Peki bu neden kaynaklanıyor ve çözümü nedir?

- En önemli nedenlerden birisi bildirim uyarılarınızın kapalı olmasıdır. Bir sonraki başlıkta sizlere bunu nasıl açacağınızdan bahsedeceğiz.

- Bir başka neden ise, mesaj bildirimlerinin kapalı olmasıdır.

Doğal olarak ilk yapmanız gereken şeylerden birisi bu bildirimleri açmaktır.

Instagram Bildirimleri Kilit Ekranında Görme

Instagram bildirimlerini açmak da oldukça kolaydır. Öncesinde Instagram anında ilet bildirimleri nedir sorusunun cevabını verelim. Bu özellik ile kullanıcılar takip ettikleri kişilerden, gönderilerine yapılan yorumlardan anında haberdar olabiliyor. Bu sebeple de özelliği açık hale getirdiğinizde takibe aldığınız kişilerin ne yaptığını anında görebileceksiniz.

Kilit ekranında da görmeniz mümkün.

- Instagram’a giriş yapın. Ayarlar bölümüne girin.

- Karşınıza birden fazla seçeneğin bulunduğu bir ekran açılacak. Buradan da ‘Bildirimler’ bölümünü tıklayın.

- ‘Anında ilet bildirimleri’ ekranını göreceksiniz. Burada da gönderiler, hikayeler, yorumlar gibi çok sayıda seçenek çıkacak.

- Hangi bildirimin anında gelmesini istiyorsanız onu açmalısınız.

- İstemediğiniz bildirimler varsa da onların kapalı olarak kalması gerekiyor.

- Buna ek olarak tekrar Ayarlar bölümüne girin.

- Bildirimler seçeneğine tıklayın ve açılan ekrandan Instagram uygulamasına tıklayın.

- ‘Kilit ekranında göster’ i işaretleyin.

Bu adımları izlerseniz, anında ilet bildirimlerinizi açmış olacaksınız ve kilit ekranınızda da görünecektir.

Bütün bu işlemleri yaptıktan sonra Instagram dm bildirimleri gelmiyor diye endişelenmenize gerek kalmayacak.

iPhone Instagram Bildirimleri Nasıl Açılır?

Herkesin telefonu Android değildir ve doğal olarak iPhone yapısı diğerlerinden daha farklıdır. Peki bu durumda Instagram mesaj bildirimleri gelmiyor diyen iPhone kullanıcıları ne yapmalı?

iPhone Instagram bildirimleri nasıl açılır?

- Diğer işlemlerde olduğu gibi burada da Instagram hesabınıza giriş yapmalısınız.

- Ayarlar bölümüne girin.

- Burada yer alan ‘Bildirimler’i tıklayın.

- Karşınıza çıkan sayfadan Instagram’ı işaretleyin.

- Son olarak da bildirim açma işlemi yapın.

Bütün bu adımları izlediğiniz zaman da iPhone Instagram bildirimlerinizi açmış olacaksınız.

Buna ek olarak Instagram ön belleğinizi de temizleyebilirsiniz. Böylece telefonunuzda da fazlasıyla yer açılmış olacak. Çünkü bazen Instagram bildirimlerinin gelmeme sebebi ön belleğinizin doluluğu olabilir. Ayarlar bölümünden uygulamalar bölümüne girin. Sonrasında Instagram uygulamasını seçin. Burada karşınıza veri temizleme ve ön bellek temizleme ekranı açılacak.

Buna tıklayarak ön belleğin temizlenmesini sağlayabilirsiniz. Bu işlemi yaptıktan sonra da Instagram’dan bildirim alacaksınız.

İşte sizlere Instagram bildirim gelmiyor sorunu ve çözümü hakkında bilmeniz gereken her şeyi size aktardık. Eğer önerilerimizi aynı şekilde uygularsanız bu sorunun ortadan kalktığını göreceksiniz. Eğer işlemi yapmanıza rağmen hala bildirim alamıyorsanız ön bellek temizleme yöntemini uygulamalısınız. Böylece bu sorun da çözülecektir.

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos