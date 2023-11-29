İsrail basınına göre "insani ara" birkaç gün daha uzatılabilir

İsrail basınına göre "insani ara" birkaç gün daha uzatılabilir

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İsrail devlet televizyonu KAN'da yayınlanan haberde, taraflar arasında devam eden müzakerelerde, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalara verilen "insani aranın" birkaç gün daha uzatılabilmesi ve "asker ve sivil esirlerin takasını" içeren bir mutabakatın ele alındığı aktarıldı.

CIA, Mossad ve Katar Gazze için görüştü Haberi Görüntüle

İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad Direktörü David Barnea, ABD dış istihbarat teşkilatı CIA Direktörü William Burns, Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ve Katarlı yetkililerin Doha'da gerçekleştirdikleri zirvede müzakerelerin devam ettiği kaydedildi.

Doha'daki zirvede taraflar arasında "Gazze Şeridi'ndeki askerler, zorunlu askerlik görevini yapanlar ve sivil erkek esirlerin takas edileceği bir anlaşma üzerinde çalışıldığı" aktarılırken Hamas'ın kalıcı bir ateşkes talep ettiği İsrail'in ise buna karşı çıktığı bilgisi paylaşıldı. REKLAM

İSRAİL HÜKÜMETİNDEN OLUMLU MESAJ İsrail Hükümet Sözcüsü Eylon Levy, pazar günü basın mensuplarına yaptığı açıklamada, taraflar arasında gerçekleştirilen müzakerelerde çatışmalara verilen "insani aranın" beş gün daha uzatılabileceğini ifade etmişti. Buna karşın, İsrail'de koalisyon ortağı aşırı sağcı isimden, varılacak mutabakata itiraz gelmişti. Aşırı sağcı görüşleriyle öne çıkan İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, abluka altındaki Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulmasını, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetinin "dağılması" olarak nitelemişti. Ben-Gvir, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımında, "Savaşın (Gazze'ye saldırıların) durdurulması = hükümetin dağılması." ifadesini kullanmıştı.

HAMAS İLE İSRAİL ARASINDAKİ ESİR MUTABAKATI İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü yerel saatle 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmişti. İsrail ile Hamas arasındaki "insani ara" uzlaşısı kapsamındaki esir takası mutabakatı çerçevesinde şu ana kadar Gazze Şeridi'nden biri erkek, diğerleri kadın ve çocuk 61 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de Filistinli 180 kadın ve çocuk esir serbest bırakıldı. Katar, 27 Kasım'da, Hamas ile İsrail arasında yürütülen arabuluculuk çalışmaları sonucunda "insani ara”nın 2 gün daha uzatıldığını duyurdu. *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.