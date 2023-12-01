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        Haberler Dünya "İnsani ara" bitti: İsrail Gazze'yi yeniden bombalıyor!

        "İnsani ara" bitti: İsrail Gazze'yi yeniden bombalıyor!

        İsrail ile Hamas arasındaki "insani ara" 8. gününde son bulurken, İsrail yeniden Gazze'yi bombalamaya başladı. İsrail ordusu, Hamas'ın ateşkesi bozduğunu iddia ederken, Gazze'de ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 01.12.2023 - 10:29 Güncelleme: 01.12.2023 - 10:29
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          İsrail ile Hamas arasında 24 Kasım'dan bu yana devam "insani aranın" bu sabah son buldu, İsrail, Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini iddia etti ve Gazze'ye yönelik saldırılarına yeniden başladı.

        • 2

          "İnsani ara"nın son bulmasının ardından İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerini bombalaya başladı.

        • 3

          İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.

        • 4

          GAZZE'DEKİ HÜKÜMET ULUSLARARASI TOPLUMU SORUMLU TUTTU

          Gazze'deki hükümet, "insani aranın" sona ermesiyle İsrail'in yeniden saldırılara başladığı Gazze Şeridi'nde işlediği savaş suçlarını sürdürmesinden uluslararası toplumu sorumlu tuttu.

        • 5

          Gazze'deki hükümetin medya ofisi, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, "İşgalci İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı vahşi savaşını sürdürmeye başladı." ifadesi kullanıldı.

        • 6

          İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde birçok ev ve sivil bölgeyi hedef aldığı belirtilen açıklamada, "Uluslararası toplum, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik savaşının sürdürülmesinin sorumluluğunu taşıyor." ifadesine yer verildi.

        • 7

          Başta ABD, ABD Başkanı Joe Biden ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken olmak üzere uluslararası toplumun, "İsrail işgalinin suçlarından ve Gazze'de sivillere, çocuklara ve kadınlara yönelik vahşi savaşından" sorumlu olduğu kaydedildi.

        • 8

          Savaş hukuku ve uluslararası insancıl hukukun ihlal edildiğine vurgu yapan Gazze'deki hükümet, uluslararası toplumun İsrail'e Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürmesi için yeşil ışık yaktığını ifade etti.

        • 9

          İsrail ile Hamas arasındaki uzlaşma kapsamında 24 Kasım Cuma günü saat 08.00'de uygulamaya giren "insani ara" bu sabah itibarıyla son bulmuştu.

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        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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