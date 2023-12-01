İsrail'in saldırılarına yeniden başlaması sonrası Netanyahu'dan ilk açıklama
İsrail'in hava saldırılarına yeniden başlamasının ardından Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada "Hamas ateşkes anlaşmasında söz verdiği kadar rehineyi teslim etmedi" dedi.
İsrail ile Hamas arasındaki uzlaşma kapsamında 24 Kasım Cuma günü saat 08.00de uygulamaya giren "insani ara" bu sabah itibarıyla son bulmuştu.
Hamas'ın yeniden ateş açtığını belirten İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Savaş uçakları Gazze Şeridindeki Hamas hedeflerini bombalıyor" ifadesine yer verilmişti.
NETANYAHU'NUN OFİSİNDEN AÇIKLAMA
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ofisinden yapılan ilk açıklamada ise Gazze'ye yeniden başlatılan saldırılarla ilgili Hamas suçlandı.
Hamas'ın taraflar arasındaki mutabakata uygun biçimde İsrailli kadın esirleri bırakmadığı, İsrail'e doğru roket fırlattığı kaydedilen açıklamada, Netanyahu'nun "Savaşmaya dönerek İsrail hükümetinin savaşın amaçlarına bağlı kaldığını vurgulayacağız. Amaçlar, İsrailli esirlerin serbest kalması, Hamas'ı ortadan kaldırmak, Gazze'nin İsrail'e yeniden tehdit oluşturmamasını sağlamak" ifadelerine yer verildi.
* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.