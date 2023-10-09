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        Haberler Yaşam İnsan sesi, vahşi doğadaki hayvanları yırtıcılardan daha çok ürkütüyor

        İnsan sesi, vahşi doğadaki hayvanları yırtıcılardan daha çok ürkütüyor

        Güney Afrika Cumhuriyeti'nin en ünlü safari merkezlerinden Kruger Ulusal Parkı'nda yapılan araştırma, bölgede yaşayan memeli hayvanların, yırtıcılara göre insan sesinden daha çok korkup kaçtıklarını ortaya koydu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 09:37 Güncelleme: 09.10.2023 - 09:37
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        İnsan sesinden daha çok korkuyorlar
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        Current Biology dergisinde yayımlanan araştırmada, Kruger'daki su kaynaklarının etrafına yerleştirilen hoparlörler vasıtasıyla su içmeye gelen hayvanlara insan ile aslan gibi diğer bazı yırtıcıların sesleri dinletilerek görüntüleri kaydedildi.

        Araştırmanın sonuçlarına göre aralarında fil ve gergedan gibi Afrika'nın en büyüklerinin de bulunduğu memelilerin büyük çoğunluğu, hoparlörden gelen insan sesini duyduklarında paniğe kapılarak yerlerini terk etti.

        Hoparlörden gelen yırtıcıların sesleri ise bu hayvanların üzerinde çok daha az paniğe yol açtı.

        FİL, GERGEDAN VE ZÜRAFA İNSAN SESİ KARŞISINDA PANİĞE KAPILARAK UZAKLAŞTI

        Araştırmacılardan Kanada Western Üniversitesi Biyoloji Fakültesinden Prof. Dr. Liana Zanette, YouTube kanalından araştırmada çekilen bazı videoları paylaştı.

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        Videolarda fil, gergedan ve zürafa gibi iri cüsseli memelilerin insan sesi karşısında paniğe kapılarak ortamdan uzaklaştıkları görülüyor.

        Bir filin de yırtıcı sesi karşısında agresifleşip saldırmak üzere sesin kaynağını aradığı dikkati çekiyor.

        ASLAN, LEOPAR FİL TÜRLERİNE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

        Aslan, leopar, fil, gergedan ve manda türlerine ev sahipliği yapan Kruger Ulusal Parkı, Afrika kıtasının önde gelen safari mekanlarından biri olmasının yanı sıra özellikle vahşi hayvan avcılarının en popüler destinasyonlarından biri özelliğini taşıyor.

        Avcılar, başta gergedan, aslan ve pangolin olmak üzere çeşitli hayvanları kemik ve boynuzları için hedef alıyor.

        Avlanan hayvanların kemik ve boynuzları, özellikle lüks takı ve afrodizyak üretimi için başta Çin olmak üzere Uzak Doğu ülkelerinde yoğun talep görüyor.

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        #İnsan sesi
        #Güney Afrika Cumhuriyeti
        #Kruger Ulusal Parkı
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