İnsan hazinesi soyuldu

UNESCO'nun '2020 Yaşayan İnsan Hazinesi' ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan olan sahip telkari ustası Suphi Hindiyerli'nin dükkanına giren kişi ya da kişiler, 20 yıl boyunca el emeği göz nuru dökerek işlediği yaklaşık 7 kilo gümüşü çaldı. 77 yaşındaki Hindiyerli, üzüntüsünü "Ben yaşayan insan hazinesiyim. Bu bana yapılır mı? Çaldığınız gümüşün derdinde değilim ama siz benim 20 yıllık el emeğimi çaldınız" sözleriyle dile getirdi
Mardin'in en önemli telkari ustalarından UNESCO'nun '2020 Yaşayan İnsan Hazinesi' ödülüne layık görülen Suphi Hindiyerli'nin Sanat Sokağı'ndaki gümüş dükkanı soyuldu. 20 yıldır işlediği gümüşlerin tamamının çalındığını söyleyen Hindiyerli, "Mardin polisi şu an bir ip ucu arıyor. Onları mutlaka bulacaktır. Raflardaki gümüşlerimi hırsızlar çaldı, 5 gram gümüş bırakmadılar. Emeğim gitti, canım gitti, sağlığım gitti. 65 seneden beri bu işteyim. Hem telkarinin gümüşünü yaptım hem de altınını yapıp Anadolu'ya sattım. Bizim yukarıda bir bakkal var. Fabrikadan ekmek almaya gitmiş, bakmış ki cam kırık. Hemen eşime telefon açtı. Dedi ki, 'dükkanınız soyuldu.' Eşim, apar topar geldi sonra bana haber verdi. Polise haber verdik, aradılar, taradılar. Hala araştırıyorlar. Bir parmak izi veya başka bir ipucu arıyorlar. İnşallah bulurlar. Yaşayan insan hazinesiyim. 77 yaşındayım. Bu yaşta beni üzmeye hakları var mı? Benim emeğimi çaldılar. Hayatımı çaldılar. Yeter artık, artık ne yapacağımı şaşırdım. Bu raflarda el işi gümüşlerim vardı. Gördüğünüz gibi raflarım bomboş, ne yapacağımı şaşırdım. Yeter, Allah için yeter. Bir de gümüş önemli değil, vermiş olduğum emeği çaldılar. Gümüş önemli değil, gümüş iyi kötü borçla harçla alınır. Ama emeğimi çaldılar. 20 yılık emeğimi bir gecede çaldılar. 20 sene kıt kanat geçindim, bir gecede çaldılar. Mardin polisi bir ipucu bulursa devamı gelir. Bunun açığa çıkartılmasını bekliyorum" dedi.
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