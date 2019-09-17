"İnşaatta en kötü geride kaldı"

Kurlardaki ve faiz oranlarındaki değişim, ekonomik gelişmelerden en fazla etkilenen sektörlerin başında gayrimenkul sektörünün geldiğini söyleyen Tahincioğlu Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu "Ekonomimizdeki tüm dalgalanmalara ve sektörümüzde yaşanan sıkıntılı duruma rağmen, şantiyelerdeki çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor" dedi

Tahincioğlu, "Merkez Bankası’nın faiz indirimi kararının ardından kamu bankalarının konut faizinin yüzde 1’in altındaki seyrine bazı özel bankalar da eşlik etmeye başlamıştır. Önümüzdeki dönemde diğer özel bankaların da bu indirimleri sağlayacağını düşünüyoruz. Faiz oranlarının düşüşüyle konut satışlarının da yeniden eski günlerine dönecektir. Bu hamlenin 2019’un son çeyreği ile birlikte önümüzdeki yıla katkısının büyük olacağını öngörüyoruz. Ekonomimizin orta ve uzun vadede atağa kalkacağına ve eskisinden çok daha güçlü bir hale geleceğine gönülden inanmaktayız. Ekonomimize büyük katkı sağlayan gayrimenkul sektörü, 2020 ve sonrasında da güçlenmeye, büyümeye ve gelişmeye devam edecektir. Tahincioğlu olarak, biz de geçtiğimiz o zor dönemlerin kalıcı değil geçici olduğunu bilinciyle tüm stratejilerimizi belirledik. Birinci önceliğimiz devam eden projelerimiz Nidapark Küçükyalı, Nidapark İstinye ve Nidapark Ayyıldız projelerini tamamlamak ve teslimlerini gerçekleştirmek. Ayrıca Nidapark Kayaşehir’deki şu anda teslim etmekte olduğumuz konutların dışında kalan ofis ve AVM inşaatlarımızı da önümüzdeki yıl sonuna kadar tamamlamayı hedefliyoruz" dedi

Son iki yılda önemli adımlar attıklarını söyleyen Tahincioğlu, "2017’de Nidapark Küçükyalı, Nidakule Kayaşehir, Nidapark Ayyıldız ve Nidapark İstinye projelerini satışa sunduk ve ayrıca Nidakule Levent, Nidapark Seyrantepe, Nidapark Başakşehir projelerinin de teslimlerini gerçekleştirdik. Dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik dalgalanmalara rağmen 2018 yılını da başarılı bir şekilde tamamladık. Emlak Konut GYO güvencesiyle yapımı devam eden Nidapark Kayaşehir ve Nidapark İstinye projelerimiz Emlak Konut GYO projeleri arasında en çok satan ilk 5 proje arasında yer aldı. Önümüzdeki dönemlerde de kurumsal satışlara ağırlık vererek çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

"İKİNCİ ÇEYREKTE YÜZDE 27'LİK DÜŞÜŞ"

Tahincioğlu, "Türkiye genelinde, 2019 yılı ikinci çeyrek konut satışları, bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 27’lik bir düşüş göstererek 249 bin 363 adet seviyesinde kapandı. 2019 yılı ilk 6 aylık döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 22’lik bir düşüşle 505 bin 796 adet oldu. Ancak Merkez Bankasının 25 Temmuz tarihinde almış olduğu karar sonucu baz faiz oranlarının düşmesi ve alınan makroekonomik önlemler sektöre hareketlilik geleceğinin sinyallerini verdi. Nitekim, 12 Eylül’de Merkez Bankası’nın tekrar faizleri düşürmesi ve buna paralel olarak önce kamu bankalarının, hemen akabinde de özel bankaların konut kredi faizlerini düşürdüklerini açıklaması, gayrimenkul satışlarının artışını sağlayacaktır. Tüm bu adımlar sektörümüzün yıl sonunda çok daha iyi bir noktaya geleceğinin işaretidir." açıklamasında bulundu

YABANCILARA YAPILAN KONUT SATIŞLARI

GYODER raporuna göre yabancılara yapılan konut satışları 2019 yılı ikinci çeyrek sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 68,9’luk artış ile 19 bin 952 adet seviyesine yükseldiğini söyleyen Tahincioğlu, "2019 yılı ikinci çeyrek bazında geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 58,5’lik büyüme olduğunu görüyoruz. Vatandaşlık konusunda yapılan düzenleme ile limitin 250 bin dolara düşürülmesi ve döviz kurunda yaşanan artış yabancıların ilgilisini daha da artırmış görünmektedir. Özellikle Irak, İran ve Rusya’dan markalı konuta oldukça yoğun bir ilgi olduğunu görüyoruz. Bu kapsamda; Tahincioğlu olarak yabancı yatırımcılardan projelerimize yoğun talepler alıyoruz." açıklamasında bulundu

KENTSEL DÖNÜŞÜM

Tahincioğlu, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, 81 ilin valiliğine genelge göndererek kentsel dönüşüm konusunda önemli bir adım attı. Önümüzdeki 5 yıllık süreçte her yıl 300 bin konutu dönüştürmek suretiyle 1,5 milyon konutun da dönüşümünü gerçekleştirilmesi gündeme alındı. Bu şehircilik anlamında ülkemizde alınmış önemli bir karardır. Çünkü sektörümüzün önemli sorunlarından biri de ehil olmayan müteahhitler. Türkiye’deki müteahhit sayısının giderek artması, yeterliliği olmayan kişilerin inşaat sektörüne girmesi hem vatandaşı hem de inşaat sektörünü olumsuz etkilemekteydi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmeliğin Haziran ayında Resmi Gazete'de yayımlanması sektörümüz için çok değerli bir gelişmedir" dedi.