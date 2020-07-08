Raporda yer alan bilgilere göre; haziran ayında Hazır Beton Faaliyet Endeksi tarihi zirveyi gördü, dolayısıyla haziran ayı, inşaat sektöründe de faaliyetlerin uzun zamandan sonra en yoğun olduğu ay oldu. Endeks verileri, pandemi sonrasında haziran ayında başlayan normalleşme sürecinde başta kamu bankaları olmak üzere konut kredi faizindeki düşüşün konuta olan ilgiyi üst seviyeye çıkardı. Faaliyet Endeksi’nin yanı sıra Beklenti Endeksi ve buna paralel olarak Güven Endeksi de yükseldi, eşik değeri aştı. Her 3 endeksin de eşik değerin üzerine çıkması haziran ayının her anlamda inşaat sektörü açısından son derece olumlu geçtiği belirtildi
"HAZİRAN AYI FAALİYETLERİN EN YOĞUN OLDUĞU AY OLDU"
Raporun sonuçlarını değerlendiren Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık: “Haziran ayında Hazır Beton Faaliyet Endeksi tarihi zirveyi görmüştür, dolayısıyla haziran ayı, inşaat sektöründe de faaliyetlerin uzun zamandan sonra en yoğun olduğu ay olmuştur. Endeks verileri, pandemi sonrasında haziran ayında başlayan normalleşme sürecinde başta kamu bankaları olmak üzere konut kredi faizindeki düşüşün konuta olan ilgiyi üst seviyeye çıkardığını net bir şekilde ortaya koymaktadır.” dedi.
Kamu bankalarının açıkladığı konut kredilerinin etkilerine değinen Yavuz Işık, “Kamu bankalarının 15 yıla kadar sıfır konutlarda aylık yüzde 0,64 ve ikinci el konutlarda aylık yüzde 0,74 faizli kredi imkânı sağlaması sayesinde haziran ayında konut kredilerine ciddi bir talep oldu. Hazine ve Maliye Bakanımız haziran ayının ilk 20 gününde 101 bin kişinin kamu bankaları üzerinden toplamda 25 milyar TL’lik konut kredisi kullandığının bilgisini paylaştı. Böylece bankacılık sektörünün konut kredi bakiyesinde tüm zamanların rekoru kırılarak 230,9 milyar liraya ulaşıldı. Talepteki bu patlama da arz tarafına olumlu yansıyarak yeni inşaat yapma iştahını artırdı ve inşaatlar hız kazandı. Önümüzdeki dönemde pandemiyle mücadelede Türkiye’nin elde ettiği başarıda bir geriye gidiş olmaması durumunda inşaat sektöründeki ivmenin devam etmesi beklenmelidir. İnşaat sektörü yılın ikinci yarısında özellikle istihdam ve büyüme ile ilgili önceki kayıplarını telafi ederek ekonomiye büyük katkı sağlayacaktır.” dedi.
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